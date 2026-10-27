'A Fazenda 18': Gabriel Torres explica desistência e revela motivo para deixar reality

Gabriel Torres publicou um vídeo na noite de segunda-feira, 26, para explicar por que desistiu de A Fazenda 18, reality show da Record. O apresentador afirmou que a saudade do filho, as dores de cabeça e o desgaste emocional pesaram na decisão de deixar o programa, mesmo após ter sido salvo pelo público na votação que eliminou Catherine Bascoy.

"Os últimos dias foram muito intensos pra mim. A saudade do meu filho, dor, e o esgotamento me fizeram perceber que eu precisava respeitar meu limite. Não foi uma decisão fácil, mas foi o que eu precisava naquele momento", escreveu na publicação.

No vídeo, o ex-marido de Mara Maravilha contou que entrou no programa disposto a viver a experiência e conhecer os demais participantes. Com o passar dos dias, porém, começou a sentir o impacto da convivência e da pressão do confinamento.

"Mas aí a tensão começou a me afetar profundamente, uma saudade dolorosa do meu filho, eu passei a sentir enxaqueca, uma exaustão mental e percebi que eu precisava olhar pra mim com a mesma atenção que eu sempre procurei olhar para os outros", declarou.

Gabriel Torres fala sobre saída de 'A Fazenda 18'

O apresentador também comentou a emoção de voltar para a sede após receber votos suficientes para permanecer na disputa. Segundo ele, o resultado mostrou que havia pessoas do lado de fora torcendo por sua permanência, o que aumentou sua gratidão pelo público.

"Eu não saí porque o meu sonho perdeu o valor, eu não saí porque deixei de ser grato, eu saí porque naquele momento, eu precisei reconhecer os limites e cuidar de mim", afirmou.

Gabriel disse que preferiu encerrar a participação antes que a experiência se transformasse em um sofrimento que não conseguisse mais administrar. Apesar da frustração por deixar o reality, ele ressaltou que considera a passagem pelo programa parte de sua trajetória.

"A Fazenda foi um capítulo da minha história, mas não é o fim dela", declarou. Ao agradecer a quem acompanhou sua participação, o apresentador pediu compreensão pela decisão e disse que espera continuar compartilhando os próximos momentos da vida com os seguidores.

Na publicação, ele também agradeceu à produção, aos participantes com quem criou afinidade e às pessoas que enviaram mensagens de apoio. Entre as lembranças que pretende levar do confinamento, mencionou a convivência com os animais e os momentos vividos durante o programa.

Terceira desistência da temporada

Gabriel Torres foi o terceiro participante a desistir de A Fazenda 18. Antes dele, Jottapê e Jônatas Faro também deixaram a competição por decisão própria.

A desistência foi comunicada aos demais peões por meio do painel de avisos da sede, durante os preparativos para a festa da semana. Thaíde leu a mensagem informando que Gabriel não fazia mais parte da competição e que os participantes deveriam reunir os pertences dele e encaminhá-los ao camarim.

Natural de Campinas, Gabriel Torres é ator, apresentador e empresário. Ele foi casado com Mara Maravilha, que participou da oitava edição de A Fazenda, em 2015. Os dois têm um filho, Miguel, de 7 anos, e se separaram em janeiro deste ano.