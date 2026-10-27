Até quando vai o frio em São Paulo; veja a previsão para os próximos dias

A semana segue com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação na capital paulista, mas as chuvas retornam para a Grande São Paulo nos próximos dias, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta terça-feira, 27, o dia começou com muita nebulosidade, chuviscos na zona sul e termômetros oscilando em torno dos 12,7°C durante a madrugada. Na segunda-feira, 26, a Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção para a baixa temperaturas .

"No decorrer do dia o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 21°C e índices de umidade acima de 55%. No fim da tarde a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, porém não há previsão de chuva", acrescenta o CGE.

Na quarta-feira, 28, o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. Entre o meio da tarde e o início da noite, há condições para chuvas rápidas e isoladas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 14°C e máximas que podem chegar aos 22°C.

Nas últimas horas, as buscas no Google Trends pelo termo "tempo" ganharam relevância.

A quinta-feira, 29, ainda deve começar com sol entre nuvens, porém as primeiras chuvas isoladas devem ocorrer ainda no período da manhã. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 20°C.

"No decorrer da tarde as instabilidades ganham força e causam chuvas mais generalizadas, com potencial para formação de alagamentos", alerta o CGE.