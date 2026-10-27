U2 anuncia novo show extra em São Paulo; saiba detalhes

O U2 anunciou um segundo show extra em São Paulo. Será a quarta e última data em que a banda se apresentará na capital paulista, como parte da turnê Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth World Tour.

O novo show foi marcado para 16 de março de 2027, em razão da "grande demanda dos fãs", de acordo com comunicado da Live Nation, responsável pela turnê no Brasil. As outras apresentações acontecem nos dias 10, 12 e 14 do mesmo mês - todas no Estádio MorumBIS.

Os ingressos para a nova data em São Paulo estarão inicialmente disponíveis por meio de uma pré-venda para assinantes do U2.com - especificamente para os grupos "Feedback" e "The Hype" - no dia 28 de outubro, das 8h às 20h.

A pré-venda online, no site da Ticketmaster, começará no dia 28 de outubro às 10h e vai até as 9h do dia 29 de outubro (horário de Brasília). Durante este período, os clientes Santander Select e Private Banking terão acesso a uma fila exclusiva. Os cartões elegíveis incluem: Santander Visa Infinite Private, Santander Unique Infinite, Santander Unlimited Infinite, GOL Smiles Santander Infinite, Santander Unique Black, Santander Unlimited Black e Santander/AAdvantage® Black.

As vendas para o público geral começarão no dia 29 de outubro às 10h.

As compras estão limitadas a quatro ingressos por CPF, com o máximo de duas meias-entradas.