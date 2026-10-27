CPTM passa a aceitar pagamento por celular em todas as estações de trem; veja como funciona

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começou a aceitar a partir desta terça-feira, 27, o pagamento de passagens por QR Code em todas as estações de trens de São Paulo. O código é gerado pela Carteira Digital do TOP, que permite comprar bilhetes via Pix e pagar a tarifa pelo celular, sem a necessidade de utilizar o cartão físico.

Lançada em setembro, a carteira estava disponível apenas para os ônibus metropolitanos da Grande São Paulo.

Até o anúncio da ampliação do serviço, divulgado na segunda-feira, 26, a ferramenta já havia sido utilizada cerca de 50 mil vezes no transporte público paulista.

Para utilizar o serviço, o passageiro precisa baixar o aplicativo TOP, fazer o cadastro e adquirir créditos para a Carteira Digital via Pix. O QR Code é gerado na tela do celular e deve ser apresentado na catraca.

Os créditos adquiridos via Pix só podem ser usados para gerar bilhetes digitais no aplicativo.

A implementação da Carteira Digital do TOP integra o pacote de modernização tecnológica promovido pela CPTM ao longo de 2026 para diversificar as formas de pagamento da tarifa.

Entre os principais avanços do ano está a liberação do pagamento por aproximação (tecnologia NFC) diretamente nos bloqueios das 97 estações da malha, permitindo o embarque com cartões de débito e crédito (físicos ou virtuais) e carteiras digitais em celulares e relógios inteligentes das bandeiras Elo, Mastercard e Visa, além da recarga via Pix nos terminais de autoatendimento.