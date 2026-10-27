Quem são Soso Careca e MC Paiva, que esperam o primeiro filho?

Sophia Florence, mais conhecida como Soso Careca, 19 anos, e MC Paiva, 24, anunciaram nesta terça-feira, 27, que estão à espera de seu primeiro filho. O casal compartilhou a novidade em seus perfis no Instagram.

Além de um ensaio segurando sapatos de bebê e imagens de ultrassom, Soso e Paiva revelaram que a influenciadora está grávida de três meses.

Nos comentários, o público ficou dividido. Enquanto alguns amigos do casal - e o perfil oficial da Netflix Brasil - congratularam a dupla, fãs da influenciadora criticaram o anúncio, dizendo que Soso seria muito nova para ser mãe e que ela não deveria ter largado a faculdade no exterior para ficar com o funkeiro.

Quem é Soso Careca?

Soso fez fama no TikTok, onde publica vídeos que misturam humor e rotina, além de tutoriais de maquiagem e moda. No começo de sua trajetória na plataforma, a jovem usava um filtro que a deixava careca, como forma de impedir que amigos e familiares a reconhecessem, o que lhe rendeu o apelido de "Careca Desempregada".

Após se formar no Ensino Médio, Soso ingressou na faculdade, onde começou a cursar Publicidade e Propaganda, e chegou a fazer um intercâmbio para os Estados Unidos em julho.

Além de seu conteúdo rotineiro - que já chegou a picos de quase 9 milhões de visualizações -, ela também compartilha momentos do relacionamento com Paiva e algumas questões pessoais. Este ano, Soso chegou a falar com seu público sobre o vício em cigarros eletrônicos.

Segundo a influenciadora, ela começou a fumar vapes ainda adolescente, aos 13 anos, parando apenas recentemente, com apoio de Paiva.

Quem é MC Paiva?

Nascido em 2002, Davi Paiva começou a carreira no funk em 2020, chegando ao topo das paradas nacionais do gênero em 2022, com a música Casei com a Putaria. Nos anos seguintes, o cantor continuou engatando sucessos como Fui Mlk e Fala na Cara.

Além do bebê esperado com Soso, Paiva ainda é pai de outros dois filhos, Lucas e Gustavo, frutos de relacionamentos anteriores.

Nos últimos anos, Paiva ganhou as manchetes nacionais por problemas policiais. Em 2023, o funkeiro foi levado a uma delegacia em São José dos Campos, em São Paulo, por desacato à autoridade. Na ocasião, ele dirigia um carro conversível de luxo sem placas e tentou fugir quando percebeu a aproximação da polícia, se chocando com uma viatura.

De acordo com o boletim de ocorrência, Paiva resistiu à revista policial e os agentes precisaram fazer uso de força para levá-lo à delegacia.

Em 2024, ele voltou a ser alvo da polícia, sendo investigado por uma operação que analisava o suborno de agentes por influenciadores. A investigação tentou deflagrar um esquema de policiais corruptos que aceitavam favores e valores em troca do travamento de inquéritos sobre a exploração de jogos de azar nas redes sociais.

Paiva, que ostenta carros luxuosos e roupas e joias de grifes em suas redes sociais, teve diversos bens apreendidos, incluindo relógios, pulseiras e colares.

Polêmica e breve término

Em 2026, Paiva e Soso trocaram farpas públicas com a influenciadora Malévola Alves e chegaram a discutir com a rival em frente a um cinema em São Paulo.

Durante seu intercâmbio, Soso chegou a fazer as pazes com a colega, o que levou Paiva a terminar com a amada de forma unilateral. Os dois reataram pouco tempo depois, mas o funkeiro seguiu proferindo ofensas contra Malévola, incluindo insultos transfóbicos.

Recentemente, Soso anunciou que deixou a faculdade para poder acompanhar mais de perto a carreira de Paiva. A influenciadora afirmou que pretende seguir os estudos por meio do ensino a distância.