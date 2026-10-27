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Homem morre após passar mal durante exercício físico no Parque Ibirapuera

Um homem de 42 anos morreu após passar mal enquanto praticava atividade física na manhã desta terça-feira, 27, no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), o homem teve um mal súbito e parou de respirar.

Em nota, a concessionária Urbia lamentou a morte do visitante e informou que o Corpo de Bombeiros e as equipes do parque foram prontamente acionados e prestaram atendimento imediato no local. "Apesar dos esforços de atendimento, ele infelizmente não resistiu. A concessionária se solidariza com os familiares e amigos neste momento de pesar", afirmou a empresa.

Também segundo a SSP, guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência. Uma equipe do Corpo de Bombeiros assumiu o atendimento, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, sendo constatado o óbito no local.

O caso foi registrado como morte suspeita no 27º Distrito Policial e está sendo apurado pelas equipes do delegado Ignácio Francisco.

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