Kadu Moliterno pede papel a Aguinaldo Silva em comentário público na web

O ator Kadu Moliterno comentou em uma postagem nas redes sociais e fez um pedido inusitado direcionado a Aguinaldo Silva. O artista mandou uma mensagem demonstrando interesse em trabalhar com o dramaturgo.

A conta @aindomadaglobo publicou uma imagem expondo a vontade dos fãs em ter Luiza Tomé no elenco da nova novela das 21h, Pecados e Promessas, com Silva à frente do folhetim. Moliterno aproveitou a oportunidade para fazer o pedido pessoal.

"Querido Aguinaldo Silva, caso você tenha um personagem no meu perfil, agradeço a lembrança. Será uma honra voltar [a trabalhar] com você! Boa sorte e bom trabalho! Sucesso", escreveu nos comentários.

A dupla trabalhou junta em mais de uma ocasião, em novelas como Partido Alto (1984) e Suave Veneno (1999).

Em setembro, o ator, que está fora das novelas desde 2019, desabafou sobre a dificuldade em retornar ao mercado com o avanço da idade. "Eu tenho 55 anos de carreira como ator no teatro, no cinema, na televisão, mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês que ninguém fala: como é envelhecer sendo ator. O problema não é envelhecer, o problema é quando acham que você deixou de ser interessante", disse à época.