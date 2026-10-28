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Pelo menos 30 pessoas morrem na Espanha após colisão entre dois trens

Pelo menos 30 pessoas morreram quando dois trens de alta velocidade colidiram na Espanha nesta quarta-feira (28), o segundo acidente fatal em menos de um ano na linha que liga Madri à região da Andaluzia, no sul do país, informaram autoridades regionais.

Imagens da emissora regional Castilla-La Mancha Television mostraram um trem descarrilado com pelo menos um vagão ainda sobre um trecho elevado da linha, enquanto pedaços de metal retorcidos, painéis quebrados e destroços podiam ser vistos espalhados pelo aterro abaixo da linha.

Miguel, um passageiro que viajava com vários colegas no vagão traseiro de um dos trens, descreveu à Rádio COPE o momento do acidente.

“Ouvimos um estrondo enorme, um baque realmente gigantesco que durou 10 segundos, como se o trem estivesse prestes a descarrilar. Pela janela do lado direito, pudemos ver um trem destruído – imagino que devia ser o outro”, disse ele.

O governo regional de Castela-La Mancha informou que o número de mortos subiu de 10 para 30, após ter alertado anteriormente que esse número poderia aumentar.

A colisão ocorre nove meses após um acidente entre trens de alta velocidade, pertencentes às mesmas operadoras, na mesma linha, que matou 46 pessoas.

O acidente, ocorrido em janeiro, depois que um trem descarrilou e colidiu com outro que vinha em sentido contrário perto de Adamuz, na província de Córdoba, desencadeou um debate sobre o nível de investimento na manutenção ferroviária nos últimos anos.

*(Reportagem adicional de David Latona, Mireia Merino, Corina Pons, Benjamin Mejias e Joan Faus)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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