Vereador do PT é preso novamente por 'gestão financeira' de empresa de ônibus ligada ao PCC

O vereador petista de São Paulo Senival Moura foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 28, por suspeita de envolvimento na gestão financeira da Transunião, empresa de ônibus investigada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil por supostamente ser utilizada em um esquema de lavagem de dinheiro e infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte coletivo da capital paulista.

Esta é a segunda vez que Senival é preso no âmbito da Operação Última Parada.

O parlamentar foi detido pela primeira vez em 25 de junho e solto em 5 de agosto.