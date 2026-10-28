Carioca em Dia oferece descontos de até 80% em dívidas no Rio

A Prefeitura do Rio inicia, nesta quarta-feira (28), o programa Carioca em Dia 2026, que oferece descontos de até 80% em multas e juros de dívidas inscritas em dívida ativa. A iniciativa contempla débitos tributários, como IPTU, ISS, ITBI e taxas municipais, além de dívidas não tributárias, incluindo multas urbanísticas, ambientais, de postura e aplicadas pelo Procon Carioca.
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Os contribuintes interessados têm até o dia 18 de dezembro para aderir ao programa. Os percentuais de desconto variam de acordo com o ano em que a dívida foi inscrita em dívida ativa e a modalidade de pagamento escolhida. É possível quitar os débitos à vista ou optar pelo parcelamento em até 12 vezes, com reduções diferentes conforme a forma de pagamento.
As maiores reduções são destinadas aos débitos inscritos até 2018. Nesses casos, o desconto sobre multas e acréscimos moratórios (valores cobrados pelo atraso no pagamento de uma dívida) chega a 80% para quem quitar o valor integralmente. Já os contribuintes que preferirem parcelar poderão obter abatimento de 70% para pagamentos divididos em até seis vezes. Para quem optar por um prazo maior, de até 12 parcelas, a redução será de 60%.
Os débitos inscritos entre 2019 e 2021 também estão contemplados pelo programa, mas contam com percentuais de desconto menores. Para essa faixa, o abatimento é de 60% no pagamento à vista. No parcelamento em até seis vezes, a redução chega a 50%, enquanto os contribuintes que dividirem o valor em até 12 parcelas terão desconto de 45% sobre multas e acréscimos moratórios.
Para as dívidas mais recentes, inscritas entre 2022 e 2026, os abatimentos são de 40% para quem realizar o pagamento integral. Caso o contribuinte escolha parcelar o débito em até seis vezes, o desconto será de 35%. Já para pagamentos divididos em até 12 parcelas, a redução prevista é de 30%.
Dessa forma, o percentual de abatimento depende tanto do período em que a dívida foi inscrita em dívida ativa quanto da escolha entre o pagamento à vista e o parcelamento. Em todas as faixas previstas pelo Carioca em Dia 2026, a quitação integral oferece o maior percentual de desconto, enquanto os parcelamentos contam com reduções menores.
Os contribuintes interessados têm até o dia 18 de dezembro para aderir ao programa. Os percentuais de desconto variam de acordo com o ano em que a dívida foi inscrita em dívida ativa e a modalidade de pagamento escolhida. É possível quitar os débitos à vista ou optar pelo parcelamento em até 12 vezes, com reduções diferentes conforme a forma de pagamento.
As maiores reduções são destinadas aos débitos inscritos até 2018. Nesses casos, o desconto sobre multas e acréscimos moratórios (valores cobrados pelo atraso no pagamento de uma dívida) chega a 80% para quem quitar o valor integralmente. Já os contribuintes que preferirem parcelar poderão obter abatimento de 70% para pagamentos divididos em até seis vezes. Para quem optar por um prazo maior, de até 12 parcelas, a redução será de 60%.
Os débitos inscritos entre 2019 e 2021 também estão contemplados pelo programa, mas contam com percentuais de desconto menores. Para essa faixa, o abatimento é de 60% no pagamento à vista. No parcelamento em até seis vezes, a redução chega a 50%, enquanto os contribuintes que dividirem o valor em até 12 parcelas terão desconto de 45% sobre multas e acréscimos moratórios.
Para as dívidas mais recentes, inscritas entre 2022 e 2026, os abatimentos são de 40% para quem realizar o pagamento integral. Caso o contribuinte escolha parcelar o débito em até seis vezes, o desconto será de 35%. Já para pagamentos divididos em até 12 parcelas, a redução prevista é de 30%.
Dessa forma, o percentual de abatimento depende tanto do período em que a dívida foi inscrita em dívida ativa quanto da escolha entre o pagamento à vista e o parcelamento. Em todas as faixas previstas pelo Carioca em Dia 2026, a quitação integral oferece o maior percentual de desconto, enquanto os parcelamentos contam com reduções menores.
Como aderir ao Carioca em Dia
Os contribuintes que desejam regularizar a situação podem emitir as guias para pagamento à vista ou parcelado pela internet, no site cariocaemdia.prefeitura.rio. Também é possível realizar o procedimento presencialmente em um dos postos de atendimento da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio.
O prazo para participar da iniciativa termina em 18 de dezembro. Por isso, os interessados devem observar as condições previstas para a modalidade de pagamento escolhida e realizar os procedimentos necessários para confirmar a adesão ao programa.
A prefeitura alerta que a emissão da guia, por si só, não é suficiente para concluir o processo. No caso do pagamento à vista, a adesão só é confirmada após a emissão e o pagamento do documento até a data de vencimento. Assim, o contribuinte precisa efetuar o pagamento dentro do prazo indicado na guia para garantir a participação no programa.
Já para quem optar pelo parcelamento, a adesão é efetivada após o pagamento da primeira prestação. A partir disso, é importante que o contribuinte fique atento às condições de pagamento para manter a regularização dos débitos, respeitando os vencimentos estabelecidos.
O Carioca em Dia 2026 abrange dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, com condições de desconto definidas conforme o período de inscrição e a forma de quitação. Os percentuais oferecidos podem chegar a 80% sobre multas e acréscimos moratórios, no caso dos débitos mais antigos pagos integralmente.
O prazo para participar da iniciativa termina em 18 de dezembro. Por isso, os interessados devem observar as condições previstas para a modalidade de pagamento escolhida e realizar os procedimentos necessários para confirmar a adesão ao programa.
A prefeitura alerta que a emissão da guia, por si só, não é suficiente para concluir o processo. No caso do pagamento à vista, a adesão só é confirmada após a emissão e o pagamento do documento até a data de vencimento. Assim, o contribuinte precisa efetuar o pagamento dentro do prazo indicado na guia para garantir a participação no programa.
Já para quem optar pelo parcelamento, a adesão é efetivada após o pagamento da primeira prestação. A partir disso, é importante que o contribuinte fique atento às condições de pagamento para manter a regularização dos débitos, respeitando os vencimentos estabelecidos.
O Carioca em Dia 2026 abrange dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, com condições de desconto definidas conforme o período de inscrição e a forma de quitação. Os percentuais oferecidos podem chegar a 80% sobre multas e acréscimos moratórios, no caso dos débitos mais antigos pagos integralmente.