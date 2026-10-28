Cedae conclui manutenção anual do Sistema Imunana-Laranjal

A Cedae concluiu, às 4h desta quarta-feira (28), a manutenção preventiva anual do Sistema Imunana-Laranjal. A produção de água foi retomada de forma gradual, e a previsão é que a operação seja normalizada até as 8h30. O sistema é responsável pelo abastecimento de cerca de 2 milhões de pessoas em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, incluindo os distritos de Inoã e Itaipuaçu, além da Ilha de Paquetá.





As intervenções começaram às 4h de terça-feira (27), com a interrupção da captação de água para tratamento. Ao longo do dia, equipes técnicas da companhia realizaram mais de 40 serviços de inspeção, limpeza e manutenção de equipamentos e estruturas. Os trabalhos incluíram áreas submersas, que não podem ser acessadas durante o funcionamento do sistema.



A paralisação também permitiu a instalação de um macromedidor, equipamento que mede com precisão o volume de água fornecido às concessionárias e contribui para um melhor controle de perdas.



A manutenção preventiva é realizada anualmente, em data próxima ao início do verão, quando o consumo de água costuma atingir os maiores níveis do ano. O objetivo é preparar o sistema para operar de forma contínua durante o período, reduzindo os riscos de interrupções ou de queda na produção em decorrência de reparos emergenciais.

LEIA MAIS: Prefeitura vistoria focos do Aedes aegypti em cemitérios do Rio As intervenções começaram às 4h de terça-feira (27), com a interrupção da captação de água para tratamento. Ao longo do dia, equipes técnicas da companhia realizaram mais de 40 serviços de inspeção, limpeza e manutenção de equipamentos e estruturas. Os trabalhos incluíram áreas submersas, que não podem ser acessadas durante o funcionamento do sistema.A paralisação também permitiu a instalação de um macromedidor, equipamento que mede com precisão o volume de água fornecido às concessionárias e contribui para um melhor controle de perdas.A manutenção preventiva é realizada anualmente, em data próxima ao início do verão, quando o consumo de água costuma atingir os maiores níveis do ano. O objetivo é preparar o sistema para operar de forma contínua durante o período, reduzindo os riscos de interrupções ou de queda na produção em decorrência de reparos emergenciais.

Distribuição



Segundo a Águas de Niterói, o abastecimento no município está em processo de normalização, com previsão de plena regularização em até 72 horas. A concessionária orienta que a população faça o uso consciente da água neste período.

Até a tarde de terça-feira (27), não havia registros de impactos no abastecimento da cidade, apesar da paralisação. A empresa adotou medidas para minimizar possíveis transtornos.

Já a Águas do Rio aproveitou a interrupção para realizar mais de 20 intervenções estratégicas na infraestrutura de abastecimento do Leste Fluminense. Os serviços incluíram melhorias em unidades de bombeamento, instalação e substituição de válvulas e registros, automação de equipamentos e manutenção eletromecânica. As medidas buscam aumentar a eficiência operacional e a confiabilidade da distribuição.



As intervenções fazem parte do planejamento preventivo da concessionária para o verão, período marcado pelo aumento do consumo de água e que, neste ano, também deverá ocorrer sob influência do fenômeno climático El Niño.



Segundo a concessionária, após o Sistema Imunana-Laranjal atingir 100% de sua capacidade de produção terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas áreas atendidas pela Águas do Rio em São Gonçalo, Itaboraí, nos distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá, e na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.



A partir desse momento, a previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante esse processo. Isso porque, após uma paralisação prolongada, é necessário recuperar os níveis dos reservatórios e as condições de pressão nas tubulações para que a água volte a chegar aos imóveis.













