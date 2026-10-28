Virginia Fonseca rebate críticas de Silvia Abravanel após polêmica com dólares na roupa

A influenciadora Virginia Fonseca se manifestou nessa terça-feira, 27, após ser criticada pela apresentadora Silvia Abravanel, que sugeriu que Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, recorresse à Justiça para pedir a guarda dos três filhos do ex-casal.

A polêmica começou depois que um vídeo de Virginia dançando com notas de dólares presas ao corpo em uma festa em Miami, nos Estados Unidos, circulou nas redes sociais.

Em comentários publicados no Instagram, Silvia questionou a postura da influenciadora e afirmou que a avó paterna das crianças deveria assumir a responsabilidade por elas.

"Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças", escreveu a apresentadora. Ela também criticou Margareth Serrão, mãe de Virginia, ao afirmar que ela seria "da mesma linhagem".

Silvia ainda acusou a influenciadora de esconder sua personalidade para conquistar seguidores nas redes sociais. "Apenas está colocando as asas de fora e esfregando na cara de todos o que ela sempre foi! Primeiro colhe o maior número de seguidores usando máscara. Depois que conseguiu, arranca a máscara e mostra a verdadeira face, mas já será tarde demais", declarou.

O que Virginia Fonseca disse sobre as críticas?

Virginia não respondeu individualmente às declarações de Silvia Abravanel. Em vez disso, compartilhou uma nota de sua equipe que condena os ataques e contesta o questionamento de sua capacidade de exercer a maternidade.

O comunicado afirma que críticas ao comportamento público de uma pessoa não justificam colocar em dúvida sua relação com os filhos. A manifestação também questiona a diferença entre defender o respeito no discurso e praticá-lo nas redes sociais.

"É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes. Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites. Nenhuma discordância justifica colocar em dúvida a capacidade de uma mãe de cuidar e amar seus filhos", diz o texto compartilhado pela influenciadora.