Ataque no Terreirão deixa dois suspeitos feridos no Recreio

Segundo a Polícia Militar , dois homens apontados como milicianos foram baleados na tarde desta quarta-feira (28), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Uma das vítimas, Carlos Gabriel da Silva Ferreira, de 28 anos, havia sido presa 13 dias antes por porte ilegal de arma de fogo. O outro ferido foi identificado como João Pedro Cruz Ferreira de Souza, de 19 anos.

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Os dois procuraram atendimento em uma unidade de saúde na Avenida Guiomar Novaes. No local, os agentes encontraram um Renault Kwid prata com diversas marcas de tiros. Após os primeiros cuidados, as vítimas seguiram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.



Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, três carregadores, 37 munições intactas, R$ 1.786 em espécie e dois celulares, encontrados dentro de uma sacola.

Os dois procuraram atendimento em uma unidade de saúde na Avenida Guiomar Novaes. No local, os agentes encontraram um Renault Kwid prata com diversas marcas de tiros. Após os primeiros cuidados, as vítimas seguiram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, três carregadores, 37 munições intactas, R$ 1.786 em espécie e dois celulares, encontrados dentro de uma sacola.

Um dos baleados havia sido preso por porte ilegal de arma



No dia 15 de outubro, Carlos Gabriel acabou preso durante uma abordagem na Rua do Arquiteto, também no Recreio dos Bandeirantes. Na ocasião, policiais militares receberam informações de moradores sobre um homem armado que estaria realizando cobranças na região.



Após buscas, os agentes localizaram o suspeito e apreenderam com ele um revólver calibre .38, 14 munições, um celular e R$ 160 em espécie. Ele seguiu para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde permaneceu preso, autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investiga o caso. Na ação criminosa, dois homens ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital da região. Uma pistola e dinheiro em espécie foram apreendidos. Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos e apurar a autoria do crime.



Disputa territorial na Zona Sudoeste







Para o professor José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), o enfraquecimento das milícias está relacionado à perda de apoio político e à intensificação do combate a esses grupos, especialmente durante a pandemia de Covid-19, com atuação do Ministério Público do Rio (MPRJ). A Zona Sudoeste do Rio , historicamente dominada por milicianos, passou a enfrentar o avanço do tráfico de drogas em diferentes bairros. Segundo investigações, o Comando Vermelho (CV) controla áreas como Cidade de Deus, Gardênia Azul, Muzema, Morro do Banco, Vargem Grande e Vargem Pequena, usando algumas dessas comunidades como bases para avançar sobre territórios vizinhos.Para o professor José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), o enfraquecimento das milícias está relacionado à perda de apoio político e à intensificação do combate a esses grupos, especialmente durante a pandemia de Covid-19, com atuação do Ministério Público do Rio (MPRJ).

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto.