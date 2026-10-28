Suspeitos de tentar expandir facção na Baixada são presos

Dois homens vindos do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio , foram detidos nesta quarta-feira (28), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Suruí, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, eles estavam escondidos em uma área de mata para monitorar a região e dar apoio às atividades criminosas.

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De acordo com o 34º BPM (Magé), os agentes intensificaram o policiamento ostensivo e as ações de inteligência em Suruí, Mauá e Santa Dalila diante de indícios de tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) no município. A corporação informou que a influência da facção na região tem chamado a atenção, principalmente em Suruí, mas ainda não há identificação de um chefe do grupo no local.



Os suspeitos foram localizados durante uma operação realizada pela manhã, na Rua Goitacazes. Durante a abordagem, segundo a PM, eles afirmaram integrar o tráfico de drogas e relataram que monitoravam a área.



A polícia identificou os homens como Adryan de Melo, conhecido como Gaspar, de 19 anos, que tem uma anotação criminal por tráfico de drogas em 2025, e Matheus Rodrigues de Jesus, o MTS, de 26, com dois registros pelo mesmo crime, em 2018 e 2021.



O caso foi encaminhado à 65ª DP (Magé), responsável pela investigação. Com a dupla, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e material entorpecente, cuja quantidade ainda será contabilizada. De acordo com o 34º BPM (Magé), os agentes intensificaram o policiamento ostensivo e as ações de inteligência em Suruí, Mauá e Santa Dalila diante de indícios de tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) no município. A corporação informou que a influência da facção na região tem chamado a atenção, principalmente em Suruí, mas ainda não há identificação de um chefe do grupo no local.Os suspeitos foram localizados durante uma operação realizada pela manhã, na Rua Goitacazes. Durante a abordagem, segundo a PM, eles afirmaram integrar o tráfico de drogas e relataram que monitoravam a área.A polícia identificou os homens como Adryan de Melo, conhecido como Gaspar, de 19 anos, que tem uma anotação criminal por tráfico de drogas em 2025, e Matheus Rodrigues de Jesus, o MTS, de 26, com dois registros pelo mesmo crime, em 2018 e 2021.O caso foi encaminhado à 65ª DP (Magé), responsável pela investigação. Com a dupla, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e material entorpecente, cuja quantidade ainda será contabilizada.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

Mulher apontada como falsa dentista é presa em Magé

Uma mulher foi presa em flagrante , nesta quarta-feira (28), por se passar por uma dentista em uma clínica de Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, Sthefanie Ferreira Mathias não tem formação em Odontologia e nunca iniciou nenhum curso na área.

A prisão aconteceu quando ela se preparava para fazer um procedimento odontológico em um paciente, em uma sala no terceiro andar de um prédio, localizado na Rua Paulo Lavoier, no bairro Piabetá.

Agentes da 66ª DP (Piabetá) foram solicitados para apoiar uma ação do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO-RJ), que recebeu uma denúncia de possível exercício ilegal da profissão. Os fiscais souberam de um estabelecimento identificado como Resina Prime Estética Odontológica, que divulgava, através das redes sociais, procedimentos de facetas em resina, que apenas cirurgiões-dentistas podem realizar.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral



