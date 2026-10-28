Afiliada da TV Brasil estreia retransmissora em Ceres-GO

A VGSTV - canal de comunicação e plataforma de streaming - celebrou sua chegada à TV aberta no município de Ceres (GO), em evento na noite desta terça-feira (27). A emissora é vinculada à Fundação Nivaldo Bueno, Integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), e passa a transmitir no canal 7.1 com uma grade que reúne a diversidade de conteúdos da

Na cerimônia, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi representada pelo produtor executivo da empresa, Manoel Freire, e contou com a participação de diversas autoridades, entre elas Vandevaldo Gonçalves, proprietário e idealizador da VGSTV; Thiago Silva, gerente de Jornalismo do canal; Elieudes Moraes, prefeito de São Luiz do Norte (GO), representando os prefeitos da região; Cleidson Alves, assessor da deputada federal Marussa Boldrin; e Júlio César, presidente da Câmara Municipal de São Luiz do Norte (GO).

“Este é um momento de muita alegria e gratidão. Após anos de idealização, enfim chegamos à televisão aberta. São duas praças, dois estados com a bandeira da TV Brasil e a marca da VGSTV: com muita informação, esporte e entretenimento. Essa é a TV da nossa gente”, afirmou Vandevaldo Gonçalves durante a ocasião.

“Em tempos em que as big techs direcionam as informações de acordo com seus interesses, o fortalecimento do campo da comunicação pública por meio da RNCP é essencial para levar informações confiáveis e conteúdo de qualidade à população. E hoje, Ceres e as cidades do Vale do São Patrício contam com a VGSTV”, afirmou Manoel Freire.

Em Andradina, no estado de São Paulo, a fundação já operava na TV aberta a SRC TV, geradora afiliada da TV Brasil, no canal 17.1. Agora sob novo nome, a VGSTV de Andradina será a geradora da programação que irá ao ar também em Ceres. A inauguração em Goiás amplia o acesso da população à programação pública.

A VGSTV iniciou a trajetória no streaming há mais de cinco anos. Nesse período, realizou centenas de coberturas esportivas, produziu programas jornalísticos e transmitiu acontecimentos de interesse da comunidade, com atenção aos principais fatos do Vale do São Patrício.