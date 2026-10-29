Ameaças a empresários

A investigação começou após empresários do ramo de gás da comunidade do Vai Quem Quer, em Caxias, denunciarem o caso. Segundo a investigação, a organização atua em dois núcleos: o empresarial e o da ameaça. Comerciantes eram obrigados a adquirir produtos de fornecedores vinculados à organização ou a pagar taxas aos criminosos, sob ameaças. O principal alvo da ação, preso ontem, Adriano Pereira Vasconcelos Junior, o "Júnior Playboy", mantinha relação próxima com líderes do CV. Além de planejar a expansão da venda de gás em comunidades dominadas pela facção, ele controlava a arrecadação.