Bloqueio de mais de R$ 350 milhões em bens e dinheiro

Entre os alvos de ontem estavam imóveis de investigados e estabelecimentos comerciais, especialmente revendedoras de gás. O delegado Pedro Brasil destacou que, por causa das ameaças, os empresários eram obrigados a vender o gás por um preço mais alto. "Um botijão que fora da comunidade era vendido na faixa de uns R$ 100, na comunidade o consumidor pagava R$ 150 e o morador era obrigado a pagar", disse.

"Em alguns casos, houve vandalização de estabelecimentos, agressões físicas e tiros dados. Inclusive temos áudios de traficantes falando 'o chefe mandou, nós vamos dar paulada', 'olha o barulho de tiro'. Quer dizer, os comerciantes ficavam muito acuados: ou eles entravam nesse esquema ou tinham que fechar o negócio".

A Justiça também mirou recursos financeiros e bens vinculados à organização investigada, com bloqueio de mais de R$ 350 milhões.