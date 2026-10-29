O que dizem os acusados

Na Cidade da Polícia, o advogado de Adriano, Thiago Lemos, negou as acusações. "A defesa não teve acesso ainda a investigação. O que se sabe ali, relatado pelos policiais, ele teria tomado postos de gás de algumas pessoas, o que a gente nega, e relatam também o envolvimento dele com a facção Comando Vermelho. Ele ter depósitos em áreas supostamente dominadas pela facção não quer dizer que ele tenha ligação com a facção, então a defesa nega também esse conteúdo", explicou. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos demais citados. O espaço está aberto para manifestações.