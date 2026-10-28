Rio Uruguai está em elevação e atinge cota de alerta em Uruguaiana

De acordo o coordenador municipal da Defesa Civil, Paulo Woutheres, a expectativa é de que o cenário seja de crescimento nos próximos dias. “Está subindo e deve continuar, no mínimo até sábado”, avaliou. A Defesa Civil segue monitorando o avanço não somente no município de Uruguaia, mas em toda região cortada pelo Rio Uruguai.

Uma elevação de 60 centímetros ocorreu em 24 horas. O Serviço Geológico do Brasil (SGB) informou que às 16h45 desta quarta-feira (28), o Rio Uruguai estava 8,33 metros acima do nível normal e atingiu a cota de alerta.

A prefeitura de Uruguaiana informou que, devido à cheia do Rio Uruguai, o município tem 41 desabrigados (12 famílias) e 176 desalojados (69 famílias) que estão fora de casa em razão da elevação do nível do rio.

Balanço da prefeitura mostra que os desalojados estão em casa de parentes ou conhecidos. Os desabrigados foram levados para o Centro Esportivo Zona Leste, no bairro Santo Inácio, e no Centro Esportivo Nova Esperança.

A prefeitura e a Defesa Civil prestam atendimento às famílias nas áreas da saúde, segurança e assistência social. Os desabrigados contam com apoio da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra).

Balanço do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontava para uma primavera chuvosa e com episódios recorrentes de tempestade e cheias, especialmente na Fronteira Oeste e na Metade Norte do estado do Rio Grande do Sul, por influência do El Niño 2026-2027.

A previsão é de que a bacia do Rio Uruguai se mantenha acima do nível até o final de novembro.

Previsão

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva nesta quinta-feira (29), na Região Sul, principalmente no Paraná e em Santa Catarina, onde chove com trovoadas isoladas.

Para o Paraná e para o norte de Santa Catarina, está vigente aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Também existe possibilidade de chuva isolada no norte do Rio Grande do Sul, mas, nas demais áreas do estado gaúcho, o sol aparece entre muitas nuvens e não deve chover.

O dia será frio em Curitiba (PR), com mínima de 13 °C e máxima de apenas 18 °C. Em Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), as temperaturas ficam amenas, com máxima de 23 °C.

Para esta sexta-feira (30), a chuva continua em grande parte da Região Sul. O tempo fica mais fechado em Santa Catarina, onde chove com trovoadas ao longo de todo o dia. No oeste, centro, sul e leste do Paraná e no norte do Rio Grande do Sul, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

A meteorologia divulgou um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Também existe possibilidade de chuva isolada no norte do Paraná e na região de Porto Alegre (RS). Em grande parte do oeste e em toda a faixa sul do Rio Grande do Sul, o céu fica com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.

As temperaturas continuam amenas. Em Curitiba (PR), a mínima será de 15 °C e a máxima não deve passar dos 20 °C. Em Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), as temperaturas variam entre a mínima de 16 °C e a máxima, de 22 °C.