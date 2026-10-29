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Adolescente denuncia Mc Poze por estupro; caso é investigado

Segundo a vítima, o crime ocorreu no fim de setembro na residência do artista, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste

MC Poze do Rodo foi denunciado por estupro contra adolescente
MC Poze do Rodo foi denunciado por estupro contra adolescente -
A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro e ameaça de uma adolescente de 16 anos contra o cantor Marlon Brendon Coelho, o Mc Poze do Rodo. A vítima prestou depoimento nesta quarta-feira (28) na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).
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Segundo o registro de ocorrência, o caso ocorreu no dia 26 de setembro na residência do artista, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.
Na ocasião, a vítima foi convidada por uma amiga para uma festa que ocorria no local. Ao chegar ao evento, teve contato com o Mc, com quem posteriormente manteve relações sexuais, com ausência de consentimento para ejaculação. Segundo a adolescente, ela pediu que ele utilizasse preservativo, porém ele se recusou, afirmando que não utilizava o método de proteção com mulheres que frequentavam sua casa.
Dois dias depois, ela alega ter sido coagida a comparecer novamente à residência, onde ele teria pego seu celular e a ameaçado, determinando que ela ingerisse diversos medicamentos que havia comprado. Caso ela se recusasse, ele teria afirmado que pediria para um de seus amigos que a fizesse desaparecer.
Durante os acontecimentos, a vítima afirma que foram oferecidas substâncias entorpecentes conhecidas por "Black Lança" e outras drogas, além de bebidas alcoólicas. No momento da relação, ela reforça que não se encontrava consciente.
Em nota, a advogada criminalista Daiana Andrade, que representa a vítima, informou que denunciou o cantor MC Poze do Rodo por estupro de adolescente, ameaça e fornecimento de substâncias a adolescente.

Segundo a defesa, a jovem deixou claro que só aceitaria a relação com preservativo, condição que foi desrespeitada. Depois, teria sido ameaçada e pressionada a ingerir medicamentos.

"Consentimento não se presume. Quando a mulher impõe uma condição e ela é ignorada, não há consentimento. Fama não é salvo-conduto", afirma a advogada.

Ao O DIA, a advogada afirmou que espera que o cantor seja responsabilizado. "A defesa espera que os fatos sejam apurados e que, ao final da investigação, isso vire um processo e ele seja processado e condenado. É isso que a defesa e a vítima esperam", destacou.

O caso tramita sob sigilo, e a identidade da vítima é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com a Polícia Civil, os supostos autores serão intimados a prestar esclarecimentos na especializada. Diligências estão em andamento para apurar todos os fatos.
A reportagem procurou a defesa e a assessoria do cantor, mas ainda não teve retorno. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Problemas com a Jusitça

O cantor MC Poze já foi preso em 2019 por apologia ao crime e foi alvo de uma operação contra sorteios ilegais em 2024. Em 2025, voltou à prisão, desta vez por associação ao tráfico. Já em abril deste ano, foi detido pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho.

Em maio, ele recebeu habeas corpus da Justiça Federal, que revogou a prisão preventiva mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre as determinações estão o comparecimento mensal em juízo, a proibição de deixar a cidade onde reside por mais de cinco dias sem autorização judicial e a entrega do passaporte.
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