Em operações na Zona Oeste, PMs prendem suspeitos e apreendem fuzis

A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (29), operações em quatro comunidades da cidade do Rio. Na Vila Vintém e no Jardim Novo - ambas localidades na Zona Oeste, dominadas por criminosos da facção Amigos dos Amigos (ADA) - agentes já detiveram sete pessoas e apreenderam dois fuzis.
De acordo com a corporação, policiais do 14º BPM (Bangu) estão nas duas comunidades da Zona Oeste para desarticular ações criminosas e retirar barricadas. Além dos dois fuzis apreendidos, as equipes arrecadaram drogas.
Em abril, as polícias Civil e Militar realizaram a Operação Pseudo Cacique, que também mirou a atuação da ADA no Jardim Novo, comunidade de Realengo. Seis pessoas, alvos de mandados de prisão, foram detidas. Nesta ação, equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) ainda localizaram e apreenderam uma plantação de maconha.
Após 10 meses de investigação, policiais da 44ª DP (Inhaúma) identificaram que os integrantes da ADA se aliaram a criminosos do Comando Vermelho (CV) e o Jardim Novo se tornou uma das principais rotas para avanços territoriais dessas organizações criminosas na Zona Oeste. Os agentes constataram que a comunidade é estratégica por fazer divisa com a Taquara e estar próximo à Cidade de Deus.
Lucas Apostólico da Conceição, conhecido como Índio, é apontado como líder do tráfico no Jardim Novo. Ele é considerado foragido desde 2023, quando fugiu de um dos presídios do Complexo de Gericinó, em Bangu. O criminoso e dois comparsas utilizaram uma corda improvisada, chamada de "teresa", para escapar pelos fundos da penitenciária.
As investigações apontam que Lucas é responsável por grande parte dos roubos de carga e de veículos nas proximidades da comunidade. Além disso, a ADA teria o costume de ameaçar os moradores, extorquir os comerciantes com cobranças ilegais e controlar o fornecimento de gás, águas e serviços de internet.
Na Vila Vintém, a liderança histórica da região é de Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém. Ele é fundador da facção ADA e cumpre prisão domiciliar desde setembro do ano passado. O homem havia sido preso em maio do mesmo ano, quando foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Segundo as apurações, Celsinho estava se aliando a lideranças de outras facções rivais para promover disputas territoriais, com objetivo de retomar comunidades de Santa Cruz, também na Zona Oeste, que estão sob influência de milicianos.
Outras operações
Policiais militares também atuam, nesta quinta-feira (29), no Complexo do Chapadão e na comunidade da Primavera, ambas localidades na Zona Norte do Rio.
No Chapadão, região controlada pelo Comando Vermelho (CV), agentes do 41º BPM (Irajá) buscam reprimir roubos de cargas e veículos, além de retirar barricadas. A ação está no âmbito da Operação Barricada Zero, que é focada em remover obstáculos e bloqueios ilegais instalados por criminosos em ruas e comunidades. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.
Já na comunidade da Primavera, em Cavalcanti, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) estão nas ruas para cumprir mandados de prisão e recuperar veículos roubados. Não há saldo operacional registrado até o momento.