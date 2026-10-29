Civil investiga sonegação fiscal com débitos de R$ 100 milhões no Rio

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Denário, com objetivo de desarticular um esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas do comércio varejista no Rio. Segundo investigações, os débitos tributários ultrapassam R$ 100 milhões. Ao todo, os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital.

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De acordo com as apurações da Delegacia Fazendária (Delfaz), realizadas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), o grupo teria estruturado um esquema de fraude tributária por meio da criação de diversas empresas registradas em nome de "laranjas". Apesar de possuírem diferentes responsáveis formais, os estabelecimentos estariam, na prática, sob o controle de um mesmo núcleo empresarial.

As investigações identificaram que um dos principais investigados seria responsável pela constituição e pelo gerenciamento dessas empresas, utilizando intermediários para ocultar a sua participação nos negócios. A estratégia teria como objetivo dificultar o reconhecimento dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a extinção ou a redução ilegal de tributos.



Durante o trabalho de inteligência, a Delfaz contou com o apoio da Sefaz, que realizou levantamentos e análises fiscais das empresas investigadas. O cruzamento das informações permitiu a identificação de débitos tributários superiores a R$ 100 milhões. O valor é vinculado a um conjunto de pessoas jurídicas associado ao grupo.



Nesta primeira fase da Operação Denário, os agentes buscam apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações, a identificação de todos os envolvidos e o esclarecimento da dinâmica das possíveis fraudes.

"O combate à sonegação fiscal é uma das frentes de atuação da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes que prejudicam a economia e a população fluminense. Além de provocar prejuízos aos cofres públicos, a prática compromete recursos que poderiam ser destinados a serviços essenciais, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Esse tipo de crime também prejudica a livre concorrência, ao permitir que empresas que deixam de recolher tributos obtenham vantagens indevidas sobre comerciantes e empresários que cumprem regularmente suas obrigações fiscais", diz a corporação.



As investigações continuam em andamento para apurar a extensão das irregularidades e identificar todos os possíveis responsáveis.