Marisa Monte fará show beneficente para Instituto da Providência

A turnê Phonica, da cantora e compositora Marisa Monte, vai ter apresentação beneficente no dia 6 de novembro, no Brava Arena Jockey, na Gávea, com arrecadação destinada ao Instituto da Providência. Há 66 anos, o instituto realiza ações de combate à pobreza, promovendo oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade.

A renda da noite será destinada à manutenção dos projetos sociais da organização sem fins lucrativos, que capacita mulheres e jovens para a geração de renda e independência financeira. As ações ocorriam, em parte, com recursos arrecadados nas edições anuais da Feira da Providência, que movimentava a cena carioca e recebia grande público em busca de produtos postos à venda, produzidos em diversos países e estados brasileiros. O dinheiro era destinado ao Banco da Providência, que fazia a gestão dos recursos.

O Instituto da Providência, fundado em 1961, por Dom Hélder Câmara, grande defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil, desenvolveu metodologia própria para a realização de projetos de inclusão social produtiva, incentivando o empreendedorismo feminino e a empregabilidade jovem, além da formação de uma rede contínua de negócios e do compartilhamento da sua tecnologia social pelo Brasil.

Para a diretora executiva do Instituto da Providência, Maria Garibaldi, a instituição fez esse caminho ao longo de toda a sua história, mantendo a solidariedade na sua essência, mas soube ainda agregar uma tecnologia social estruturada, premiada e reconhecida.

“Nós medimos resultados dos projetos. Trabalhamos sempre para gerar impacto no longo prazo. Para isso acontecer, é necessário investimento e continuidade. Além disso, para a gente conseguir aprofundar metodologias, profissionalizar a gestão e ampliar o impacto, é preciso ter recursos de forma perene, por isso, faz-se extremamente necessário realizar grandes mobilizações e ativações de grandes redes”, afirmou.

É nesse aspecto, segundo analisou, que se insere o show beneficente de Marisa Monte. “É uma ação que faz parte dessa estratégia de a gente criar possibilidades novas de captação de recursos, mobilizar diferentes setores da sociedade em torno da nossa causa e da continuidade do trabalho”, disse.

Impacto

Desde a sua criação, o Instituto da Providência beneficiou mais de 4,7 milhões de pessoas com suas ações. Por falta de viabilidade, a última edição oficial da Feira da Providência, a 60ª, ocorreu de 9 a 12 de dezembro de 2021 no Riocentro, na zona sudoeste do Rio.

O show de Marisa Monte, que está dentro da programação da quarta edição da Brava Arena Jockey, marca a iniciativa beneficente inédita desse espaço cultural de temporadas de espetáculos com diversos artistas, na Gávea, zona sul do Rio.

Esta é a primeira vez que a Brava Arena Jockey faz uma ação beneficente “unindo cultura, música, entretenimento e responsabilidade social em prol da mobilização de recursos para o combate à pobreza”.

O idealizador da Brava Arena Jockey, Simon Fuller, disse que o projeto considera que a cultura também pode ser um meio de transformação. Na sua avaliação, a parceria com o Instituto da Providência permite criar uma experiência especial para o público, aliada a uma causa importante.

“Para nós, é muito importante que a Brava Arena Jockey seja também um espaço capaz de gerar impacto positivo na sociedade. A música tem esse poder de reunir pessoas, criar conexões e mobilizar em torno de causas importantes”, afirmou à Agência Brasil

Fuller acrescentou que receber um show beneficente como o de Marisa Monte, por meio do Instituto da Providência, reforça justamente a vocação da Brava Arena Jockey. “A de unir entretenimento e responsabilidade social, fazendo com que a experiência de um grande espetáculo possa também contribuir para transformar vidas”, concluiu.

Orquestra

Na turnê Phonica, além de sua banda, Marisa Monte leva ao palco uma orquestra de 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur. Para a cantora, participar de uma iniciativa beneficente para o Instituto da Providência significa reforçar o caráter social da arte, da música e da cultura. Marisa destacou o alcance dessa ação que beneficia milhares de jovens, crianças e mulheres, ao promover assistência, capacitação e dignidade humana para as pessoas que mais necessitam de apoio.

“Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitos, combatendo a pobreza, gerando inclusão e inspirando amor e esperança através da arte”, completou.

A conselheira do Instituto da Providência, Glória Severiano Ribeiro, avaliou que a noite representa novo capítulo na história de mobilização do Instituto. Ela contou que quando apresentaram à Marisa Monte o trabalho realizado pelo Instituto, a cantora logo aceitou dedicar uma apresentação para essa causa social.

Glória recordou que durante muitos anos as realizações da Feira da Providência e do Arraial da Providência foram grandes momentos de mobilização no calendário filantrópico do Rio. “Desde então, almejávamos a retomada de um grande evento, capaz de reunir grande mobilização em apoio aos nossos projetos sociais”, disse à Agência Brasil.

A apresentação representa a retomada de uma rede que junta tradição cultural e de filantropia, que durante anos mobilizou gerações no Rio. Depois de 60 edições da Feira da Providência e mais de dez anos de Arraial da Providência, segundo a organização, o Instituto realiza novamente um grande evento beneficente no calendário do Rio de Janeiro, “renovando uma longa história de mobilização que atravessa décadas e faz parte da memória da cidade”.

“Receber a Marisa e poder apresentar a um público cada vez maior o trabalho maravilhoso que o instituto realiza há 66 anos tem um significado enorme para mim. E é ainda mais bonito saber que esse encontro também vai gerar recursos para que o Instituto continue apoiando milhares de pessoas todos os anos”, afirmou Glória.

Ela lembrou que o Instituto da Providência tem uma linda história de mobilizar a cidade do Rio que vem desde que promovia a Feira da Providência. “Agora, estamos revivendo esse sonho coletivo, unindo cultura e solidariedade para dar continuidade a um trabalho tão necessário”.

Segundo a organização do show, empresas solidárias que queiram participar também podem patrocinar o evento. A conselheira disse que o Instituto ainda está em busca de patrocinadores para alcançar o impacto esperado para o desenvolvimento dos projetos sociais. “Com o dinheiro arrecadado, vamos conseguir ajudar muitas pessoas que fazem parte dos nossos programas de capacitação profissional e geração de renda”.

Para a diretora executiva do Instituto da Providência, Maria Garibaldi, a sustentabilidade financeira é um dos grandes desafios da gestão das organizações sociais. Para lidar com isso, ela identifica a necessidade de atuar na diversificação das possibilidades de receitas a fim de viabilizar qualquer execução de projeto e não depender de uma única fonte.

Além disso, conforme avaliou, o terceiro setor vem mudando bastante. “Atuar com projetos sociais hoje tem uma dimensão bastante diferente do que já teve, e o contexto atual faz com que a gente busque promover o entendimento de que é preciso sair de uma atuação assistencial e construir transformações muito mais profundas de longo prazo”, acrescentou.

Os ingressos estão disponíveis para compra na Ticketmaster Brasil.