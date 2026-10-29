Semana termina com previsão de chuva em grande parte do país

Até sexta-feira (30), a atuação de áreas de baixa pressão e cavados em superfície sobre o interior do país deve manter a instabilidade e favorecer a ocorrência de chuva em grande parte do território nacional, sem mudanças significativas no padrão do tempo ao longo do período.

A instabilidade também deve atingir importantes áreas urbanas da Região Sudeste, com condições para tempestades em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do sul de Goiás, para onde há aviso laranja de perigo.

Por outro lado, segundo o Inmet, o tempo permanece mais estável, com temperaturas elevadas, no extremo norte da Região Norte, especialmente em Roraima, no norte do Pará e no Amapá, além do interior da Região Nordeste, onde as temperaturas podem se aproximar dos 40 °C.

No extremo sul do Rio Grande do Sul e em áreas do oeste gaúcho, também são esperadas condições mais estáveis, com temperaturas amenas.