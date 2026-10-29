Youtuber Dedeco morre aos 33 anos

youtuber e streamer André Luiz Berbett Pinheiro Lopes, conhecido como Dedeco, morreu aos 33 anos, nesta quarta-feira (28). A notícia foi confirmada pela mulher dele, Fernanda Leite, que está grávida do primeiro filho do casal. Os dois se casaram em setembro, menos de dois meses antes da morte do influenciador. A causa não foi divulgada.

"É com muita tristeza e o coração profundamente abalado que venho comunicar o falecimento do meu amado marido, André", escreveu Fernanda nas redes sociais. Ela também agradeceu as mensagens de apoio e pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto.



Em outra publicação, acompanhada de fotos ao lado do marido, Fernanda recordou os quase três anos de relacionamento. Nesse período, os dois namoraram, ficaram noivos e oficializaram a união. "Meu marido, meu amigo, meu parceiro, meu grande amor...", declarou.



A viúva também falou sobre a dificuldade de enfrentar a perda e relembrou os momentos da rotina que dividia com Dedeco. "Você partiu hoje... Foi morar com Papai do Céu... E meu coração sangra", desabafou.



Ao mencionar o bebê, Fernanda prometeu preservar a memória do influenciador. "Ele saberá de como foi amado e sonhado... Te amo para sempre", afirmou.



Dedeco e Fernanda realizaram a cerimônia religiosa no dia 7 de setembro, em um sítio de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O casamento civil ocorreu em 16 de julho. Já em 9 de outubro, eles anunciaram a gravidez, com uma foto na qual exibiram um body do Flamengo, time pelo qual o youtuber torcia.



"Deus nos abençoou com o maior presente das nossas vidas", comemorou Dedeco na ocasião. "E claro, já vai nascer com o Mengão no corpo!", brincou.

Carreira na internet



Conhecido pelos conteúdos sobre futebol virtual, Dedeco reunia mais de 1,1 milhão de inscritos no YouTube. O canal, criado em 2014, contava com quase 3 mil vídeos e ultrapassava 313 milhões de visualizações. Entre os jogos que apareciam nas publicações estavam EA Sports FC, eFootball e PES.



O influenciador também produzia séries com desafios de pênaltis e faltas, além de partidas de diferentes modalidades. Sua presença no cenário de esportes eletrônicos incluía transmissões ligadas à eBrasil, iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Também participou da cobertura de torneios internacionais.



O velório e o sepultamento estão previstos para esta quinta-feira (29), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. Seguidores deixaram mensagens de despedida e solidariedade à família nas redes sociais.