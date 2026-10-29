Polícia investiga se seguro de R$ 10 milhões motivou assassinato em motel na Barra Funda

Um homem de 39 anos foi preso na quarta-feira, 28, suspeito de matar o companheiro, de 21, encontrado morto na banheira de um motel na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, no início do mês. A defesa não foi localizada.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirma que a principal linha de investigação aponta para uma possível motivação financeira.

A vítima tinha apólices de seguro de vida com indenizações de até R$ 10 milhões, e o suspeito era o único beneficiário. Segundo a pasta, o homem teria solicitado o pagamento dos valores poucas horas após a morte.

A identidade do homem não foi divulgada. Por isso, não foi possível localizar sua defesa.

O suspeito foi preso por policiais do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na Vila Sofia, zona sul da capital, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. Celulares, notebooks e documentos que podem contribuir para o esclarecimento do caso foram apreendidos.

A SSP afirma que outras pessoas relacionadas ao caso foram levadas ao DHPP para prestar depoimento. "A investigação continua para esclarecer as circunstâncias da morte, verificar a possível motivação financeira e apurar a participação de cada envolvido", acrescenta.

A vítima foi encontrada morta dentro da banheira de uma suíte do Motel Apple, na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, por volta das 0h20 de 1º de outubro.

O suspeito ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e afirmou que havia encontrado o companheiro desacordado na banheira. A morte foi constatada pela equipe médica ainda no local.

Aos policiais, ele relatou que havia se afastado por alguns minutos e, ao retornar, encontrou a vítima na água. Na ocasião, ele prestou depoimento e foi liberado na condição de investigado.