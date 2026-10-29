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Homem é preso suspeito de roubar furgão com material radioativo usado para tratar câncer, em SP

Um homem de 29 anos, suspeito de participar do roubo de um furgão que transportava material radioativo utilizado em tratamentos contra o câncer, foi preso nesta quinta-feira, 29, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 1º de outubro, em Guarulhos, mas o rapaz só foi localizado nesta manhã.

Ainda de acordo com a polícia, no dia 3 de outubro os investigadores encontraram o furgão Citroën Jumpy parcialmente desmontado em um terreno em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O veículo transportava Actínio-225, elemento radioativo utilizado em tratamentos oncológicos.

Os policiais identificaram um dos suspeitos. Dois dias depois, o material radioativo foi localizado no Parque São Rafael, na zona leste da capital, com a embalagem preservada. A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear foi acionada.

O furgão roubado era utilizado nos deslocamentos de outras ações criminosas. A companheira do investigado se apresentou como dona do carro e foi presa por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Ainda durante as buscas, os policiais localizaram um revólver calibre 22, com a numeração suprimida, que foi apreendido.

As investigações indicam a participação de outros integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de furgões. A Polícia Civil prossegue com as apurações para identificar e localizar os demais envolvidos.

A prisão foi realizada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), durante o cumprimento de mandados judiciais no endereço do suspeito.

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