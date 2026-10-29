Chuva alaga Santa Casa no interior paulista; temporal persiste nesta quinta-feira em SP

O risco de novos alagamentos mantém alerta para a chuva em São Paulo nesta quinta-feira, 29. Em Sertãozinho, no interior paulista, o temporal da noite anterior deixou corredores da Santa Casa tomados pela água e provocou enxurradas em diferentes pontos da cidade. Apesar do transtorno, os atendimentos hospitalares não foram prejudicados, segundo a instituição.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a água acumulada nos corredores do hospital. A Santa Casa informou que acionou a equipe de limpeza para retirar a água e que nenhum equipamento médico foi danificado.

A previsão do tempo indica que as instabilidades devem continuar nesta quinta-feira em diversas regiões paulistas. Segundo a Climatempo, a combinação de umidade e condições atmosféricas favoráveis à formação de nuvens carregadas pode provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com possibilidade de temporais até a noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas, válido das 9h às 23h59 desta quinta-feira. O alerta amarelo prevê precipitações de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A atenção é maior no nordeste e no extremo norte paulista, especialmente em áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Segundo a Climatempo, cidades como Ribeirão Preto, Franca, Campinas, Santa Gertrudes e Cordeirópolis estão entre as localidades com potencial para volumes expressivos de chuva. Nessas áreas, as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h.

As pancadas devem ganhar força com o aquecimento ao longo do dia e podem persistir até a noite.