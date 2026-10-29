Mulher morre após colonoscopia em SC; outros 16 pacientes também passaram mal

Uma mulher de 38 anos morreu na última segunda-feira, 26, após realizar um exame de colonoscopia em uma clínica particular em Ibirama, em Santa Catarina. Daiane Deucher dos Santos passou mal após o procedimento e foi encaminhada para o Hospital Doutor Waldomiro Colautti. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, outras 16 pessoas buscaram atendimento médico após realizarem exames de colonoscopia ou endoscopia na clínica WS Centro Clínico & Diagnósticos Ltda.

Em nota, a clínica lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos. "Os acontecimentos recentes nos causam grande preocupação, especialmente por se tratar de uma situação inédita em nossa trajetória. Estamos cientes da importância de esclarecer os fatos e compreender as circunstâncias envolvidas", afirmou.

Na semana passada, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 16 pessoas foram atendidas com sintomas semelhantes de dor abdominal, calafrios e vômitos depois de realizarem colonoscopia ou endoscopia na clínica.

Dois pacientes foram internados em estado estável. Um deles, que estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebeu alta nesta quarta-feira, 28, e segue em observação.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que investiga a causa da morte e fará a oitiva do marido da vítima. A corporação também pedirá o prontuário da clínica.

"Os pacientes passaram por avaliação médica e exames, e a maioria não precisou de internação", informou.

A vigilância sanitária municipal realizou uma inspeção no local e interditou a clínica de forma cautelar.

A Secretaria de Saúde de Ibirama informou que todos os procedimentos cabíveis foram adotados e orientou que pacientes que tenham realizado exames na clínica procurem atendimento médico caso tenham algum sintoma.

Nas redes sociais, familiares se despediram de Daiane. "Eu perdi minha amiga, minha companheira, minha conselheira, aquela que mais acreditava em mim e nos meus sonhos. Você sempre com esse sorriso largo e alegre, contagiando por onde passava. Seus conselhos bons e sua palavra amiga, sempre sensata", escreveu a cunhada, Beatriz Vieira.