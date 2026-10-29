Quem era a médica brasileira que morreu dormindo um dia após correr meia maratona na Espanha

A médica oftalmologista Victoria d'Azevedo Silveira, de 29 anos, morreu na segunda-feira, 26, após passar mal durante uma viagem à Espanha, um dia depois de participar da Meia Maratona de Valência, realizada no domingo, 25.

Segundo familiares e amigos, Victoria praticava corrida havia sete anos e estava no país acompanhada da mãe. Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Victoria viajou à Espanha para participar da competição e, em seguida, passar férias no país.

Após completar a corrida, as duas saíram para comer, descansaram e, no fim da tarde, embarcaram em um trem para Barcelona. Na segunda-feira, Victoria não acordou. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

O treinador dela e diretor-geral da assessoria esportiva Companhia dos Cavalos, Cleimar Tomazelli, afirmou que a morte da médica surpreendeu a todos. Ele acompanhava a atleta havia seis anos.

"Estamos muito abalados. A Victoria era muito saudável, se alimentava bem, treinava adequadamente e estava com todos os exames cardiológicos em dia. Ela estava acostumada e já percorreu cinco maratonas, com um desgaste muito maior e com o dobro de tempo correndo. Foi uma fatalidade absurda", disse ao Estadão.

Em nota ao Estadão, o Itamaraty comunicou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Barcelona, que presta assistência consular aos familiares da brasileira.

O corpo foi encaminhado ao instituto responsável pelos exames periciais e a família aguarda o resultado da autópsia.

Médica bateu recorde pessoal na meia maratona

A médica completou o percurso em 1 hora e 36 minutos, segundo a organização da Meia Maratona de Valência. De acordo com Cleimar, esse foi o melhor tempo de Victoria. Assim que cruzou a linha de chegada, ela enviou uma mensagem ao treinador.

"Ela me agradeceu muito e estava muito feliz. Ainda terminou a mensagem dizendo que estava pronta para 2027. Isso me impactou muito. Parabenizei pelo recorde mundial pessoal dela e por toda a dedicação", conta.

Cleimar também destacou o comprometimento de Victoria com a carreira, o esporte e a família, além do carinho que ela despertava nas pessoas próximas.

"Muito dedicada, bem-educada, super plena na vida profissional, atlética, em casa com a família e o namorado dela. É uma perda absurda para todos nós", afirmou.

Clínica e assessoria esportiva lamentam morte da médica

Especialista em glaucoma e mestre em Ciências Cirúrgicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), ela atuava como preceptora da residência médica do Hospital Branco de Olhos São Pietro (HBO), em Porto Alegre.

A instituição lamentou a morte de Victória em publicação nas redes sociais. "Sua partida deixa uma profunda tristeza e uma lacuna entre colegas, alunos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com sua competência, dedicação e compromisso com a Medicina", disse.

Além da Medicina, o esporte ocupava uma parte importante da rotina de Victoria. Apaixonada por corridas, ela treinava na Companhia dos Cavalos desde 2020.

Em nota de pesar, o grupo afirmou que Victoria sempre levou alegria aos colegas. "Que Deus a receba de braços abertos e possa amenizar toda dor e a saudade que, junto com sua família, estamos sentindo pela sua partida. Jamais te esqueceremos", disse.