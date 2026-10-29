Inmet emite alertas amarelo e laranja para tempestade em SP e outras regiões do País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo, para chuvas intensas, válido para quinta-feira, 29, em 12 Estados brasileiros, incluindo São Paulo.

O alerta laranja para chuvas intensas é válido da 0h às 23h59 desta quinta-feira em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Nessas áreas - que incluem a capital paulista e a região metropolitana de São Paulo -, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h.

Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétrica.

O alerta amarelo para chuvas intensas entra em vigor à 0h e segue válido até as 23h59 desta quinta-feira. Ele abrange os seguintes estados:

Bahia

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

Nessas regiões, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h.

O risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

Recomendações:

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)