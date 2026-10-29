Incêndio atinge complexo da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio

Um incêndio atingiu o complexo industrial da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 28. Não há registro de vítimas.

A CSN afirmou, em nota, que, durante a operação de descarregamento de ferro-gusa de um carro-torpedo no Poço de Tombamento de Escória, na Usina Presidente Vargas, o contato do material em alta temperatura com o excesso de umidade no solo provocou uma forte reação.

Segundo a empresa, houve "liberação de calor e fumaça em proporções visíveis tanto no interior quanto no entorno da usina". O incidente ocorreu por volta das 13h30.

A companhia afirmou que não houve vítimas. As causas do acidente estão sendo apuradas.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 13h42 para atender a uma ocorrência de explosão na CSN. Ao chegar ao local, a equipe foi informada sobre a reação química que havia ocorrido e provocado o incêndio.

Três viaturas da corporação chegaram a se deslocar para o endereço, mas a brigada da CSN atuou no combate aos focos iniciais. Os bombeiros realizaram uma varredura na área e confirmaram que não havia mais chamas no local.