Polícia pede prisão preventiva de homem que se masturbou na frente de dentista em academia

A Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça a prisão preventiva de Bruno Edamatsu Berton, investigado por se masturbar diante de uma dentista em uma academia na zona sul da capital. O inquérito foi concluído nesta terça-feira, 27, e o suspeito foi indiciado por importunação sexual. O Estadão não localizou a defesa do investigado.

A vítima, Sabrina Coutinho, de 28 anos, relatou o episódio nas redes sociais e publicou um vídeo que mostra o homem se masturbando diante dela. Segundo a dentista, ao perceber o comportamento do suspeito enquanto fazia exercícios, ela procurou professores da academia. Eles abordaram o homem, que deixou o local.

"Sei que, para muitas mulheres, se expor e falar sobre uma situação de assédio ou violência é extremamente constrangedor e difícil. Eu também não imaginava que precisaria passar por isso", afirmou Sabrina.

Na tarde desta terça-feira, Berton prestou depoimento no 99º Distrito Policial (Campo Grande) e negou as acusações. Após ouvi-lo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, e o pedido aguarda decisão da Justiça.

Ao definir pela prisão a polícia também considerou que o suspeito já é alvo de uma ação criminal na Justiça por um episódio semelhante, registrado em junho de 2025 em outra academia.

Em nota, a Peralta Fitness, onde ocorreu o episódio com Sabrina, afirmou repudiar o caso e disse ter acolhido Sabrina, prestado apoio e acompanhado a aluna até a delegacia. A academia também informou ter bloqueado o acesso do suspeito, que está proibido de frequentar suas unidades. A empresa declarou ainda que está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação, inclusive por meio do fornecimento de imagens de segurança.