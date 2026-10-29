Médica brasileira morre na Espanha após disputar meia maratona

A médica oftalmologista Victoria d'Azevedo Silveira, de 29 anos, morreu na segunda-feira, 26, após passar mal durante uma viagem à Espanha. A morte ocorreu um dia após sua participação na Meia Maratona de Valência, realizada no domingo, 25.

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Victoria teria viajado para participar da competição. Ela completou o percurso em 1 hora e 36 minutos, segundo a organização da Meia Maratona de Valência.

Em nota ao Estadão, o Itamaraty comunicou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Barcelona, que presta assistência consular aos familiares da brasileira.

Especialista em glaucoma e mestre em Ciências Cirúrgicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), ela atuava como preceptora da residência médica do Hospital Branco de Olhos São Pietro (HBO), em Porto Alegre.

A instituição lamentou a morte de Victória em publicação nas redes sociais. "Sua partida deixa uma profunda tristeza e uma lacuna entre colegas, alunos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com sua competência, dedicação e compromisso com a Medicina", disse.

Além da Medicina, o esporte ocupava uma parte importante da rotina de Victoria. Apaixonada por corridas, ela treinava na Companhia dos Cavalos desde 2020.

Em nota de pesar, o grupo afirmou que Victoria sempre levou alegria aos colegas. "Que Deus a receba de braços abertos e possa amenizar toda dor e a saudade que, junto com sua família, estamos sentindo pela sua partida. Jamais te esqueceremos", disse.