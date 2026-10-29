Hayden Panettiere: polícia encerra investigação e conclui que morte foi por overdose acidental

A polícia da Carolina do Sul encerrou a investigação sobre a morte por overdose da atriz Hayden Panettiere após o legista concluir que se tratou de um acidente.

A decisão foi tomada com base na determinação do médico-legista e nos resultados da investigação, informou a polícia de Greenville em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28.

Panettiere, que estrelou as séries de televisão Heroes e Nashville, foi declarada morta em um apartamento em Greenville em 16 de agosto, aos 36 anos, depois que paramédicos a encontraram inconsciente.

Um relatório do legista obtido pela Associated Press no mês passado apontou que a morte foi provocada por uma overdose acidental de diversas drogas, incluindo fentanil. Segundo o documento, a atriz havia passado por uma clínica de reabilitação poucas semanas antes. Seu namorado, com quem mantinha um relacionamento intermitente, Brian Hickerson, e o irmão dele, Zach Hickerson, estavam na residência.

Ainda não está claro se as autoridades federais podem continuar investigando o caso separadamente. Em uma petição apresentada a um tribunal da Califórnia no mês passado, Wladimir Klitschko, ex-noivo de Panettiere e ex-boxeador, afirmou que alguns bens da atriz haviam sido apreendidos por agentes federais que investigavam sua morte. Segundo ele, um indivíduo sem parentesco com a atriz também teria se apropriado de pertences com a intenção de vendê-los.

A agência antidrogas dos EUA (DEA) não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário enviados por e-mail na quarta-feira. A sargenta Diana Munoz, da polícia de Greenville, afirmou que não poderia comentar se outras agências estavam conduzindo investigações.

Neste mês, o tribunal da Califórnia concedeu a Klitschko autorização legal para proteger os bens de Panettiere em benefício da filha do ex-casal, de 11 anos, única herdeira da atriz.

Em This Is Me: A Reckoning, autobiografia publicada em maio, Panettiere reconheceu ter enfrentado dependência de álcool e depressão pós-parto após o nascimento da filha, em 2014. A menina passou a viver em tempo integral com Klitschko quando tinha 2 anos.

O pai de Panettiere disse aos investigadores que, na época de sua morte, a atriz planejava visitar a filha na Ucrânia poucos dias depois.