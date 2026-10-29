Morre Roberto Maya, ator, apresentador e dublador, aos 91 anos

Roberto Maya, ator, apresentador e dublador, morreu na última terça-feira, 27, aos 91 anos. A causa divulgada foi insuficiência respiratória, após o comunicador ser levado ao Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas.
Nascido em 5 de janeiro de 1935, ele é lembrado como grande nome da comunicação. Em sua carreira, Maya atuou como apresentador do Documento Especial, programa jornalístico que ficou conhecido por suas reportagens investigativas e por debater diversos temas sociais.
O programa, que teve grande repercussão, ficou no ar de 1989 a 1998, passando por Manchete, SBT e Bandeirantes.
Maya cursou a Escola de Arte Dramática - EAD, na USP, além de ter aprimorado seu trabalho na rádio e na área de dublagem.
Ele também esteve presente em papéis de novela, como Paraíso Tropical, no filme Teus Olhos Castanhos, além de ter sido a voz de Shere Khan em Mogli - O Menino Lobo.
Maya estava aposentado desde 2016.