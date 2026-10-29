BTS: Internet fica instável ao redor do MorumBIS; veja dicas para driblar problema

Pouco antes da abertura dos portões do primeiro dos três shows da turnê Arirang, do BTS, nesta quarta-feira, 28, a internet já estava instável ao redor do MorumBIS. O problema é comum em shows de grande porte e, para a apresentação do fenômeno do k-pop, os fãs se aglomeram desde a manhã em filas imensas para garantir um bom lugar.

Em pontos mais distantes, é possível pegar resquícios de sinal, mas, próximo ao estádio em si, a conexão é quase nula. O Estadão vivenciou o percalço e conversou com fãs que enfrentaram o mesmo desafio.

Para quem ainda está a caminho da apresentação, separamos algumas dicas para evitar maiores perrengues. O BTS se apresenta também na sexta, 30, e no sábado, 31. Todos os ingressos estão esgotados.

Como evitar perrengue com a falta de sinal no show do BTS?

1 - Garanta que seus ingressos estão baixados e disponíveis offline;

2 - Marque pontos de encontro com amigos e conhecidos em caso de falta de comunicação;

3 - Poupe bateria mantendo o celular no modo avião;

4 - Não dependa de documentos online. Leve documentos físicos.