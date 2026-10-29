Prêmio Jabuti 2026: Ruy Castro ganha Livro do Ano pela 2º vez consecutiva; veja vencedores

Os vencedores da 68ª edição do Prêmio Jabuti foram revelados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) na noite desta terça-feira, 27, em cerimônia de premiação realizada na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. Confira abaixo a lista completa dos vencedores.

O escritor e biógrafo Ruy Castro, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), levou a categoria de Livro do Ano pela segunda vez consecutiva, por Trincheira Tropical: A Segunda Guerra Mundial no Rio (Companhia das Letras) premiado em Biografia e Reportagem. No ano passado, ele foi o vencedor por O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim, premiado em Crônica.

A obra premiada em 2026 conta a história dos espiões, refugiados, quintas-colunas, diplomatas e artistas do Rio de Janeiro, então capital federal do Brasil, durante a Segunda Guerra. O autor reconstitui o cenário político brasileiro entre 1935 e 1945, descrevendo como a ascensão do nazi-fascismo na Europa e o conflito global mudaram a vida no País.

Ruy não participou da cerimônia por razões de saúde, mas a Companhia das Letras diz que ele está bem.

O Prêmio Jabuti é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. São, ao todo, 23 categorias, além do prêmio máximo da noite. Nesta edição, as categorias Escritor Estreante - Poesia e Escritor Estreante - Romance passaram a também concorrer ao título.

Pelo prêmio de Livro do Ano, Ruy Castro leva R$ 70 mil e pode escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro (Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara), com viagem paga pela CBL. Os demais vencedores levam R$ 5 mil e uma estatueta.

A escritora carioca Eliana Alves Cruz foi outro destaque, premiada em Romance Literário por seu Meridiana (Companhia das Letras) livro que conta a história de uma família negra que ascende socialmente. Sob a perspectiva de cada um dos familiares, ela mostra as tensões e complexidades desse processo. A autora disputou com grande nomes: Milton Hatoum, Itamar Vieira Junior, Aline Bei e Evandro Affonso Ferreira.

Ian Fraser foi premiado em Romance de Entretenimento por Cartografia para Caminhos Incertos (Intrínseca), livro que aborda a identidade brasileira a partir de uma narrativa fantástica sobre um homem em busca de sua cidade itinerante.

Já Alberto Martins e seu Boris e Maria (Companhia das Letras) foram premiados em Poesia. O livro parte da troca de correspondências real entre Boris Pasternak, Marina Tsvetáieva e Rainer Maria Rilke no verão de 1926 para criar personagens e histórias em versos.

Homenagem a Lygia Bojunga

A escritora Lygia Bojunga foi homenageada como Personalidade Literária do Ano. A honraria foi concedida em celebração aos 50 anos da publicação do clássico A Bolsa Amarela. Um vídeo foi exibido com depoimentos de intelectuais e escritores, incluindo outros grandes nomes da literatura para as infâncias, como Ana Maria Machado e Pedro Bandeira. Lygia não esteve presente na cerimônia, mas mandou uma mensagem de voz reproduzida ao final da homenagem.

A presidente da CBL, Sevani Matos, disse em seu discurso de abertura que A Bolsa Amarela continua atual e que Lygia mostrou que os livros para jovens podem ser "divertidos, sofisticados e profundamente transformadores".

O curador do prêmio, Hubert Alquéres, também prestou breve homenagem ao escritor e jornalista Zuenir Ventura, que morreu no último dia 22 de setembro.

Gustavo Scarpa apresentou categoria inédita para incentivo à leitura nas redes

Um dos destaques foi a participação do jogador de futebol Gustavo Scarpa, atleta do Atlético Mineiro que recentemente viralizou com suas resenhas de livros nas redes sociais e ajudou a colocar o clássico russo A Morte de Ivan Ilitch entre os mais vendidos do País. Ele foi convidado a apresentar a categoria inédita de Incentivo à Leitura - Cultura Digital, que foi escolhida pelo voto popular. O vencedor foi o influenciador Pedro Pacífico, conhecido como Bookster.

Na abertura, Alquéres disse que a nova categoria foi inspirada pelo fato de que muitos novos leitores são, hoje em dia, conquistados através das redes - algo que, segundo ele, foi comprovado na última Bienal do Livro de São Paulo, com forte presença dos jovens. "Para muita gente, a vontade de abrir um livro muitas vezes começa em uma tela", afirmou.

A renovação do prêmio também foi mencionada na fala de Sevani Matos, que reforçou que o Jabuti "pode continuar se renovando, acompanhando as transformações da sociedade e acolhendo novas vozes".

Vencedores do Prêmio Jabuti 2026

(Os títulos premiados estão em negrito)

Eixo: Literatura

Conto

Título: Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Autor(a): Marcos Vinicius de Paula | Editora(s): Viseu

Título: Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio - VENCEDOR

Título: Minha estranha loucura | Autor(a): Evandro Luiz da Conceição | Editora(s): Todavia

Título: Nego tudo: ficções súbitas | Autor(a): Andréa del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Tranças de meninas: contos | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Alfaguara

Crônica

Título: A sangue quente: crônicas cariocas | Autor(a): Hermés Galvão | Editora(s): Labrador

Título: Aproveitar a vida e suas dores | Autor(a): Contardo Calligaris "em memória" | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Histórias miseráveis | Autor(a): José Castello | Editora(s): Maralto

Título: Lugares para chorar no Recife e outros | Autor(a): DJ Dolores | Editora(s): Seja Breve Edições

Título: Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tinta da-China Brasil - VENCEDOR

Escritor Estreante - Poesia

Título: História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial - VENCEDOR

Título: Lavra mareia | Autor(a): Camila Paoletti | Editora(s): Patuá

Título: O silêncio é a música mais antiga do mundo | Autor(a): Kalu Coelho | Editora(s): Patuá

Título: Radiografia das árvores | Autor(a): Ivana Fontes | Editora(s): Cachalote

Título: Resto | Autor(a): George França | Editora(s): Urutau

Escritor Estreante - Romance

Título: Cantagalo | Autor(a): Fernanda Teixeira Ribeiro | Editora(s): Todavia

Título: Horas azuis | Autor(a): Bruna Dantas Lobato | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Índigo | Autor(a): Juca Magalhães | Editora(s): Impressões de Minas

Título: Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador - VENCEDOR

Título: Sutura | Autor(a): Roberta Barbosa | Editora(s): Patuá

Histórias em Quadrinhos

Título: Daruma: identidade | Autor(a): Monge Han | Editora(s): Pitaya

Título: Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone - VENCEDOR

Título: Reparações | Autor(a): Marcelo Lelis | Editora(s): Figura

Título: Segue o baile | Autor(a): Magô Pool | Editora(s): Veneta

Título: Você precisa saber de mim | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): nVersos

Infantil

Título: A baleia bailarina | Autor(a): Roberta Moysés | Editora(s): Mannú

Título: A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto - VENCEDOR

Título: Alfabeto atrapalhado | Autor(a): Juliane Bortolucci | Editora(s): Asinha

Título: Eletricista | Autor(a): Augusto Massi, Daniel Kondo | Editora(s): Elo

Título: Meu | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Planeta do Brasil

Juvenil

Título: A descoberta que mudou minha vida | Autor(a): Ingrid Haas | Editora(s): InVerso

Título: A escola do fim do mundo | Autor(a): Júlio Emílio Braz | Editora(s): Arte Literária

Título: A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD - VENCEDOR

Título: Ana & Artur desvendam a China | Autor(a): Silvana Salerno | Editora(s): Editora do Brasil

Título: Uma Maria | Autor(a): Shirley Souza | Editora(s): Xica Editorial

Poesia

Título: A dança áspera das raízes | Autor(a): Bárbara Mançanares | Editora(s): Praga

Título: Antes de dar nomes ao mundo | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário

Título: Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras - VENCEDOR

Título: Diáspora não é lar | Autor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Pallas

Título: O jardim das oliveiras | Autor(a): Adélia Prado | Editora(s): Record

Romance de Entretenimento

Título: Aranha movediça | Autor(a): Moacir Fio | Editora(s): Moinhos

Título: Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca - VENCEDOR

Título: Instruções para desaparecer devagar | Autor(a): Flávia Iriarte | Editora(s): Faria e Silva

Título: Moeda de troca | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Rocco

Título: O tesouro de Joaquim Nabuco | Autor(a): Fernando Lomardo | Editora(s): Obra Independente

Romance Literário

Título: Coração sem medo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia

Título: Dança de enganos | Autor(a): Milton Hatoum | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras - VENCEDOR

Título: Uma delicada coleção de ausências | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Vez em quando, Billie Holiday | Autor(a): Evandro Affonso Ferreira | Editora(s): Record

Eixo: Não Ficção

Artes

Título: Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia - VENCEDOR

Título: Expediente | Autor(a): André Sanches | Editora(s): Voar

Título: Histórias da ecologia | Autor(a): Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores) | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Autor(a): Claudio Leal (Organizador) | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Vaqueiro de gibão | Autor(a): Pablo Pinheiro | Editora(s): Deu na Telha

Biografia e Reportagem

Título: A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) | Autor(a): Rodrigo Faour | Editora(s): Record

Título: Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record

Título: João Gilberto e a insurreição Bossa Nova: outros lados da história | Autor(a): Tárik de Souza | Editora(s): L&PM

Título: Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel | Autor(a): Virginia Siqueira Starling | Editora(s): Todavia

Título: Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras - VENCEDOR

Economia Criativa

Título: A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo - VENCEDOR

Título: Economia Azul e cidades: uma introdução | Autor(a): Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores) | Editora(s): BEI

Título: Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural | Autor(a): Fernando Antonio Prado Gimenez | Editora(s): Caravana Grupo Editorial

Título: Inovação com propósito: negócios com impacto social | Autor(a): Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores) | Editora(s): Belas Artes

Título: Renda Básica Viável: para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil | Autor(a): Walter Barretto Jr. | Editora(s): Obra Independente

Educação

Título: A esperança a gente planta | Autor(a): Alexandre Coimbra | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes | Autor(a): Hugo Monteiro Ferreira | Editora(s): Autêntica

Título: Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente

Título: Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben - VENCEDOR

Título: Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Autor(a): Sinara Rúbia | Editora(s): Malê Edições

Negócios

Título: De volta ao jogo: a história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Autor(a): Ariane Abdallah | Editora(s): Portfolio-Penguin

Título: Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia | Autor(a): Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores) | Editora(s): História Real

Título: Governança Regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição | Autor(a): Gabriela Blanchet | Editora(s): Bambual

Título: Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record - VENCEDOR

Título: O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos | Autor(a): Adriana Alves | Editora(s): Planeta do Brasil

Saúde e bem-estar

Título: A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia - VENCEDOR

Título: A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? | Autor(a): Alexandre Kalache | Editora(s): Vestígio

Título: As dores da adolescência: como entender, acolher e cuidar | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus Editorial

Título: O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade | Autor(a): Gustavo Arns, Leandro Karnal | Editora(s): Record

Título: Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la | Autor(a): Jessé Souza | Editora(s): Civilização Brasileira

Eixo: Produção Editorial

Capa

Título: Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Editora(s): Olhares

Título: Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) - VENCEDOR

Título: Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Editora(s): Deu na Telha

Ilustração

Título: Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): Elo

Título: Gran Circo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé

Título: Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica - VENCEDOR

Título: Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Editora(s): Passarinho

Título: Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Editora(s): Figura

Projeto Gráfico

Título: Dobra | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac - VENCEDOR

Título: Moscou feliz | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu

Título: O capital | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu

Título: O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsável: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, Mnema

Título: Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsável: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção | Editora(s): Act.

Tradução

Título: O Cantar de Roldão: Chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Editora(s): Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)

Título: O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras - VENCEDOR

Título: O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras

Título: Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Editora(s): Nova Acrópole

Eixo: Inovação

Incentivo à Leitura - Projeto

Título: A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio

Título: A Feira do Livro 2025 | Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um

Título: Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva - VENCEDOR

Título: Programa de rádio Universo Literário | Responsável(eis): Fábia Pereira Lima

Título: Semana Literária Sesc e Feira do Livro | Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: A terra dá, a terra quer | Editora(s): Ubu, Editions Wildproject

Título: Água turva | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag

Título: O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Liveright/ Norton

Título: Os substitutos | Editora(s): Companhia das Letras, Métailié - VENCEDOR

Título: Via Ápia | Editora(s): Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux

Incentivo à Leitura - Cultura Digital

Nome: @biblion.app | Plataforma: INSTAGRAM | URL: www.instagram.com/biblion.app

Nome: @bookster | Plataforma: INSTAGRAM | URL: www.instagram.com/bookster - VENCEDOR

Nome: @camillaeseuslivros | Plataforma: INSTAGRAM | URL: www.instagram.com/camillaeseuslivros

Nome: @impressoesdemaria | Plataforma: INSTAGRAM | URL: www.instagram.com/impressoesdemaria

Nome: @resenhandosonhos | Plataforma: YOUTUBE | URL: www.youtube.com/@resenhandosonhos