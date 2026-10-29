Documentário de Matthew Perry revela início de vício e consequências em 'Friends'

Documentário da Netflix sobre o astro de Friends, Aquele Sobre Matthew Perry trouxe algumas revelações bem íntimas sobre a vida do ator, dando detalhes sobre sua relação com a fama e com as drogas. Com participação de familiares e amigos de Perry, a minissérie explica como um acidente durante a gravação de um filme afetou o restante da sua carreira.

A dependência de Perry a opióides começou durante as filmagens de E Agora, Meu Amor?, em 1997. Segundo Doug Draizin, cuja vida inspirou o longa, durante uma pausa nas gravações, o ator sofreu um acidente de jet ski no set.

Segundo Draizin, o medicamento controlado receitado a Perry teria imediatamente lhe proporcionado uma sensação de "euforia", que ele seguiu procurando ao abusar dos remédios. Quando os dois se reencontraram no evento de estreia de E Agora, Meu Amor?, o astro estava com a saúde visivelmente abalada.

À época, Friends estava no ápice de sua popularidade e Perry, com problemas para lidar com a fama. Entre 2000 e 2001, quando a série rodava em sua sétima temporada, as internações passaram a se tornar rotineiras para o ator, a ponto de as gravações do episódio em que seu personagem, Chandler, se casa com Monica (Courteney Cox) se tornarem tristes para seus familiares.

Irmã do ator, Mia Perry Bowick, afirmou ao documentário que ela e outros parentes de Perry estavam no set para as filmagens da cerimônia e que o sentimento geral era de que essa seria a única oportunidade que eles teriam de ver Perry se casando.

Os anos seguintes continuariam a ser de luta contra o vício. Além das idas e vindas da reabilitação entre a sétima e a oitava temporada de Friends, entre 2001 e 2002, em que Perry apresentou mudanças drásticas de peso, ele ainda precisou ser internado no meio das filmagens de A Serviço de Sara, de 2002, que precisaram ser paralisadas.

O estado de saúde de Perry naquele momento era tão frágil que seu pai, John Bennett Perry, precisou ir às pressas ao estúdio para convencer e levar pessoalmente o filho para a reabilitação.

Mais de 20 anos depois do caso, quando ele parecia estar se recuperando, Mia recebeu a trágica notícia de sua morte, que teve envolvimento direto de uma pessoa de confiança: Kenneth Iwamasa, amigo da família por décadas e assistente de Perry desde 2018.

Iwamasa foi um dos principais responsáveis por fornecer drogas a Perry, incluindo a quetamina que eventualmente levou à sua overdose acidental e morte em 28 de outubro de 2023. Em 2026, o assistente, que se declarou culpado em julgamento, foi condenado a três anos e cinco meses de prisão.

Onde ver o documentário sobre Matthew Perry

Dividido em três partes, Aquele Sobre Matthew Perry está disponível na Netflix.