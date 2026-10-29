BTS: MorumBis tem filas, trânsito e fãs que gastaram até R$ 10 mil para ver ídolos

As imediações do estádio MorumBis, na zona sul de São Paulo, já estão repletas de fãs aguardando o primeiro show do grupo coreano BTS. O fenômeno do k-pop faz o primeiro de três show na capital paulista nesta quarta, 28, com ingressos esgotados. Os outros dois estão marcados para sexta, 30, e sábado, 31.

O Estadão circulou pela região no início da tarde e presenciou bastante trânsito no entorno. A produtora Live Nation, juntamente com a Polícia Militar e demais órgãos de segurança pública, Prefeitura do Município de São Paulo, CET e Associação de Moradores Local (AME Morumbi), organizou um esquema especial de acesso ao entorno do estádio somente para moradores e pessoas com ingresso.

Apesar de auxiliar na segurança dos fãs, houve reclamações de dificuldade ao acesso. O ideal é que moradores da região carreguem um comprovante de residência consigo nos próximos dias - a reportagem viu um morador tendo dificuldade de retornar à sua casa sem um comprovante.

Já os fãs alegam confusão na organização. Mesmo com os ingressos, a entrada só é liberada na ruas mais próximas ao portão de acesso delimitado no ingresso. As amigas Thaís Silva e Andreina Lohana, de 26 e 22 anos, alegam que receberam orientações erradas e precisaram procurar outra entrada. Elas chegaram por volta das 10h e já estavam na fila quando conversaram com o Estadão.

Auxiliares administrativas, as duas vieram de São Luís, no Maranhão, somente para ver a banda. Chegaram no último fim de semana em São Paulo e estimam que gastaram pelo menos R$ 10 mil com as despesas da viagem e os ingressos. A história deve ser semelhante a de outros fãs que vieram de longe para ver o BTS, grupo formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook.

A abertura dos portões está marcada para 16h e o início do show às 20h.