Sasha Meneghel e João Lucas anunciam primeiro filho; Xuxa será avó

Sasha Meneghel anunciou que está grávida do primeiro filho com o cantor João Lucas nesta quinta-feira, 29. A estilista, de 28 anos, publicou uma sequência de fotos ao lado do marido, de 26, incluindo um registro do ultrassom e outro em que ele aparece beijando a barriga dela.

Sem escrever um texto para acompanhar as imagens, os dois escolheram um emoji de coração vermelho para celebrar a novidade. A publicação conjunta recebeu mensagens de carinho de amigos, artistas e seguidores, que comemoraram a chegada do novo integrante da família.

A gravidez também marca uma nova fase para Xuxa Meneghel, mãe de Sasha, que será avó pela primeira vez. O sexo do bebê ainda não foi divulgado.

Famosos celebram gravidez de Sasha

A notícia mobilizou artistas próximos ao casal. Ana Maria Braga desejou felicidades à família: "Que coisa mais maravilhosa! Parabéns, família linda! Muito amor, saúde e alegrias para vocês".

Bruna Griphao também demonstrou surpresa com a novidade. "Meu Deus. Parabéns, seus perfeitos. Que emoção", escreveu.

Já Ágatha Moreira celebrou a chegada do bebê com votos de saúde e felicidade: "Que alegria! Parabéns, seus lindos! Muita saúde, amor e felicidade".

Giovanna Ewbank deixou uma mensagem para os futuros pais: "Que lindos! Parabéns, casal. Muito amor e saúde para essa família linda".

A publicação também emocionou Sabrina Sato, que escreveu: "Meus amores, estou tão feliz por vocês. Que bênção! Amo vocês. Estou emocionada".

Fernanda Paes Leme completou as manifestações de carinho com uma mensagem ao casal: "Que felicidade! Parabéns, seus lindos. Muita saúde e amor".

Sasha Meneghel e João Lucas estão juntos desde 2019 e oficializaram a união em maio de 2021, em uma cerimônia civil. Depois, o casal celebrou o casamento em uma festa em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.