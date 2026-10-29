Anvisa aprova cinco novas canetas para tratamento do diabetes e da obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira, 29, o registro de cinco novas canetas de GLP-1. Três são indicadas para o tratamento de diabetes tipo 2 e duas para obesidade.

Os medicamentos receberam os nomes comerciais de Aribet, Lyrza, Wylovol, Embeltah e Sevema. As novas opções contêm liraglutida ou semaglutida, mas têm indicações diferentes, conforme os registros concedidos pela agência.

Quais são as novas canetas?

Para o tratamento de diabetes, foram aprovadas:

Aribet: contém liraglutida.

Embeltah: contém semaglutida.

Sevema: contém semaglutida.

Para o tratamento de obesidade, receberam registro:

Lyrza: contém liraglutida.

Wylovol: contém liraglutida.

No caso de Lyrza e Wylovol, a indicação prevê o uso em conjunto com exercícios físicos e mudanças na alimentação.

Quem fabrica os medicamentos?

Aribet, Lyrza e Wylovol são fabricados pela empresa indiana Biocon. Os registros foram concedidos à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos.

Embeltah e Sevema são produzidos pela indiana OneSource Specialty. O registro de Embeltah foi concedido à Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil e o de Sevema, à Aché Laboratórios Farmacêuticos.

Anvisa já aprovou 20 canetas neste ano

Com os cinco novos registros, a agência soma 20 aprovações de canetas em 2026. A análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida passou a ser priorizada em agosto de 2025.

Segundo a Anvisa, a medida foi motivada por um pedido do Ministério da Saúde em benefício do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, e pela necessidade de abastecimento do mercado nacional.