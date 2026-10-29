Apresentador chuta drone durante programa ao vivo e atinge rosto de modelo

O apresentador mexicano Ernesto Chavana se envolveu em uma polêmica após chutar um drone em direção às colegas de palco durante o programa Es Show, exibido na terça-feira, 27, no México. O equipamento atingiu a modelo Isabella Rojas.

Nas imagens publicadas pelo Es Show nas redes sociais, é possível ver o momento em que, após ser atingida pelo drone, Isabella leva as mãos ao rosto e recebe a ajuda dos colegas antes de sair do palco.

A página do programa no Instagram também divulgou o momento em que Isabella Rojas retorna com um sangramento na boca, depois de receber atendimento.

As imagens do episódio provocaram críticas ao comportamento de Chavana. Após a repercussão, a emissora Multimedios Televisión divulgou um vídeo com o pedido de desculpas do apresentador. Ao vivo, ele reconheceu a responsabilidade pelo ocorrido e disse estar arrependido.

"Lamento, sou o responsável pelo que acabou de acontecer. De verdade, sinto-me arrependido e envergonhado pelo que acabei de fazer", afirmou.

Na sequência, Chavana disse que estava exaltado quando o equipamento foi colocado diante dele. "E não sei se foram meus sapatos novos...", acrescentou.

A justificativa não convenceu parte dos espectadores, que criticaram tanto a atitude de Chavana quanto o tom adotado por ele ao comentar o episódio.