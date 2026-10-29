MC Poze é investigado no RJ por denúncia de estupro feita por adolescente de 16 anos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), instaurou inquérito para investigar uma denúncia de estupro, constrangimento ilegal e ameaça contra Marlon Brendon Coelho, conhecido como MC Poze. A acusação foi feita por uma adolescente de 16 anos.

De acordo com a polícia, os fatos teriam ocorrido no final do mês de setembro, na casa do artista no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, após uma festa. A defesa ainda não se pronunciou.

Em depoimento, a adolescente relata que estava sob o efeito de substâncias entorpecentes que teriam sido fornecidas pelo próprio cantor. A vítima afirma que se recusou a manter relação sexual com o cantor sem o uso de preservativo. Segundo o relato, o pedido foi desrespeitado pelo investigado, que prosseguiu com o ato.

A defesa da jovem aponta que, dois dias após o ocorrido, ela teria sido coagida a retornar à residência do cantor. A adolescente teria sido obrigada a ingerir medicamentos, enquanto o aparelho de telefone celular permaneceu com Poze.

A advogada que representa a vítima, Daiana Andrade, diz que a equipe jurídica possui elementos probatórios materiais, incluindo registros de áudio e vídeo que corroboram as tratativas e o contexto das denúncias. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais e a defesa protocolou um pedido de medidas protetivas de urgência em favor da adolescente.