SBT demite apresentadora do 'Fofocalizando' que questionou resultado da eleição ao vivo

O SBT anunciou a demissão de Thayse Teixeira, uma das apresentadoras do Fofocalizando, após a influenciadora questionar no ar o resultado das eleições presidenciais de 2026. A informação foi confirmada ao Estadão pela emissora.

"O SBT informa o encerramento do contrato com Thayse Teixeira", disse o canal em nota oficial à imprensa.

"O SBT agradece à apresentadora pelo período em que esteve na emissora, reforça seu respeito por sua trajetória profissional e deseja sucesso em seus próximos projetos."

Procurada pelo Estadão, Thayse não respondeu às tentativas de contato para comentar o ocorrido. O espaço segue aberto.

O que aconteceu?

Na edição do Fofocalizando de terça-feira, 27, que cobria a fuga de Flávio Bolsonaro, derrotado no pleito pelo presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, para os Estados Unidos, a ex-participante de A Fazenda e apresentadora do programa colocou em dúvida a idoneidade da eleição.

"Por que o foco agora é o Flávio Bolsonaro? Primeira vez no País, há quantos anos que eu voto... Já estou cansada disso, e nunca houve essa coisa de 'vou prorrogar tanto tempo'. Está tudo errado no País", disse Thayse no programa.

Logo depois da fala, a apresentadora foi desmentida pelos jornalistas Matheus Baldi e Eduardo Gayer, que lembraram ao vivo que a extensão do horário de votação resultou em apenas 35 mil votos computados, enquanto a diferença entre os candidatos foi de mais de 4 milhões de votos.

Além disso, os profissionais pontuaram que o PL, partido de Bolsonaro, também havia pedido a prorrogação da votação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Antes do anúncio da demissão, Thayse já havia ficado de fora da edição de quarta-feira do Fofocalizando. A apresentadora não chegou a se manifestar nas redes sociais, seguindo sua rotina de fazer publicidade de medicamentos e suplementos em suas postagens.

A influenciadora ganhou fama por sua ligação com Carlinhos Maia e chegou a lançar o próprio show de humor. A popularidade de Thayse nas redes a levou à 11ª edição de A Fazenda, de 2019. Em 2025, ela passou a integrar o elenco de apresentadores do Fofocalizando, sendo desligada, agora, logo após completar um ano no posto.