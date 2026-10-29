Homem é baleado por PMs após jogar pedras contra viatura na Grande SP

Um homem de 30 anos foi baleado na perna por um policial militar após arremessar pedras contra uma viatura, na tarde desta quarta-feira, 28, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi preso em flagrante. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a viatura, ocupada por dois policiais, fazia o patrulhamento na Rua Osório Duque Estrada, quando o homem arremessou uma pedra e correu em direção ao veículo.

Em seguida, o carro acelerou e entrou em uma rua. A viatura deu a volta na praça e se aproximou do homem. Os agentes desceram com as armas em punho, enquanto ele correu em direção aos policiais, gritando "atira".

A SSP informou que o homem estava com uma faca. O homem foi socorrido e permanece internado sob escolta policial.

"A ação dos policiais seguiu, em princípio, as diretrizes de preservação da vida, avaliação do risco, verbalização, abordagem humanizada, técnicas de redução da tensão, manutenção de distância de segurança, proteção de terceiros, acionamento de apoio especializado e de serviços de resgate, emprego necessário e proporcional da força e uso excepcional de arma de fogo, conforme a legislação brasileira e referências internacionais de direitos humanos", afirmou a pasta.

Ainda de acordo com a SSP, as imagens das câmeras operacionais portáteis (COPs) serão analisadas.

A faca e as armas utilizadas pelos policiais foram apreendidas. Foram solicitadas perícias ao Instituto de Criminalística (IC), além de exames ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Osasco.