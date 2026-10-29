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Turista alemã de 30 anos morre afogada em praia de Florianópolis

Uma turista alemã morreu após se afogar na Praia da Lagoinha do Leste, no sul de Florianópolis, em Santa Catarina, na tarde desta quarta-feira, 28. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a mulher foi encontrada inconsciente na água e chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu.

A corporação foi acionada por volta das 16h e mobilizou uma moto aquática de salvamento, que estava na Praia do Matadeiro, além de um helicóptero de resgate aeromédico.

De acordo com o sargento Ernani Achiles Genol Neto, do CBMSC, a vítima, de aproximadamente 30 anos, foi retirada da água com o auxílio das duas equipes e levada até a faixa de areia. No local, os socorristas constataram que ela estava em parada cardiorrespiratória, condição classificada como afogamento de grau 6, o nível mais grave.

Bombeiros militares e profissionais da equipe aeromédica realizaram manobras de reanimação e procedimentos de suporte avançado por cerca de uma hora e meia. Apesar dos esforços, a turista não respondeu ao atendimento e teve a morte constatada.

Após a ocorrência, o Corpo de Bombeiros reforçou a orientação para que banhistas procurem praias com serviço de guarda-vidas em funcionamento e permaneçam próximos aos postos de vigilância. A corporação também recomenda respeitar as bandeiras de sinalização, evitar áreas sem monitoramento e acionar o telefone 193 em situações de emergência.

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