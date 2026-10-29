SP tem mais de 1300 km de lentidão e 'antecipa' congestionamento da saída do feriado de Finados

A cidade de São Paulo registrou mais de 1.300 quilômetros de lentidão no trânsito na tarde desta quinta-feira, 29, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O congestionamento ocorre em meio à previsão de chuvas intensas e à proximidade do feriado de Finados.

De acordo com o levantamento da CET, a lentidão chegou a 1.309 quilômetros às 17h30 e avançou para 1.360 quilômetros às 18h. O congestionamento foi maior do que nos dias anteriores, antecipando já para quinta-feira o trânsito intenso típico das sextas.

Na quarta-feira, 28, a CET registrou 1.088 quilômetros de lentidão às 17h30 e 1.105 quilômetros às 18h. Já na terça-feira, 27, os índices foram de 723 e 754 quilômetros, respectivamente.

São Paulo está sob alerta para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo, para chuvas intensas nesta quinta-feira em 12 Estados brasileiros, incluindo São Paulo.

Na capital paulista e na região metropolitana, o alerta laranja é válido da 0h às 23h59 desta quinta. Há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de até 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h.

O alerta amarelo também permanece em vigor durante toda a quinta-feira, até as 23h59.

Já o recorde histórico da cidade foi registrado em 5 de setembro de 2019, quando São Paulo atingiu 1.902 quilômetros de lentidão. Na época, a CET já havia firmado uma parceria com o Waze, que ampliou a quantidade de vias monitoradas e, consequentemente, o volume de congestionamentos contabilizados.