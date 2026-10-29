Passageiros quebram janelas e pulam de ônibus no interior de SC após princípio de incêndio

Passageiros de um ônibus precisaram quebrar os vidros e pular pelas janelas para escapar de um princípio de incêndio no motor do veículo na manhã desta quinta-feira, 29, em Garopaba, no interior de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram encaminhadas ao hospital da região.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que passageiros quebram as janelas para sair do ônibus, enquanto outros são retirados em meio à fumaça.

O ônibus operava na linha Ferrugem e pertence à empresa Expresso Garopaba. Em nota, a companhia afirmou que apura as causas da ocorrência e aguarda a conclusão das investigações para avaliar as eventuais medidas cabíveis.

Incêndio começou no motor

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 7h para atender à ocorrência na região central da cidade. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o incêndio havia começado no motor e sido controlado por populares com o uso de extintores.

Os militares desligaram a chave geral do ônibus, desconectaram a bateria e realizaram o rescaldo. "Além disso, promoveram a ventilação do veículo por meio da abertura das janelas", disse.

Ainda segundo a corporação, algumas pessoas precisaram de atendimento pré-hospitalar, e outras duas foram encaminhadas ao Garopaba Pronto Atendimento (GPA).

Uma delas sofreu escoriações na mão direita após cair sobre os vidros de uma janela do ônibus. A outra apresentava suspeita de luxação na perna esquerda.

Veja a nota da empresa de transportes na íntegra

A Expresso Garopaba Ltda. informa que, na manhã desta quarta-feira (29), foi registrada uma ocorrência envolvendo um ônibus que operava na Linha da Ferrugem.

A empresa lamenta o ocorrido e informa que está prestando o apoio necessário às pessoas envolvidas.

As circunstâncias e causas do incidente estão sendo apuradas, motivo pelo qual a empresa aguarda a conclusão das investigações para eventuais esclarecimentos adicionais.

A Expresso Garopaba reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus passageiros e colaboradores.