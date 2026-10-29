Cidade de SP tem alta de 4,7% nos estupros em setembro; roubos e homicídios caem

A cidade de São Paulo teve alta de 4,7% nos estupros em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 29, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Foram 268 casos no período, ante 256 no mesmo recorte do ano passado. Ao mesmo tempo, no acumulado do ano, o indicador subiu 11,5% na capital e 5% no Estado.

No caso dos latrocínios, as ocorrências também cresceram em setembro na cidade de São Paulo: de 2, no mesmo período do ano passado, para 3, no recorte mais recente. Em contrapartida, indicadores como roubos, furtos, feminicídios e homicídios caíram.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que o enfrentamento à violência contra a mulher, incluindo os casos de estupro, é prioridade. Afirma ainda que as ações integram prevenção, atendimento especializado, acolhimento, proteção às vítimas e responsabilização dos agressores.

"A rede de atendimento policial especializado cresceu 87% na atual gestão, passando de 202 para 379 unidades, entre Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e Salas DDM. As unidades com funcionamento 24 horas passaram de 11 para 39, e a previsão é alcançar 58 até o fim de 2026. Nos municípios sem unidades especializadas, qualquer delegacia da Polícia Civil pode registrar a ocorrência e atender a vítima", diz.

A alta no número de estupros em setembro segue tendência observada ao longo de todo o ano na capital. De janeiro a setembro, foram 2.458 ocorrências na cidade, 11,5% a mais em relação ao mesmo período de 2025. Já no Estado os registros subiram 5%: de 10.950 para 11.498 no mesmo recorte.

Setembro ficou marcado, como mostrou o Estadão, pela prisão de um homem suspeito de estuprar uma adolescente, filmar o crime e divulgar o vídeo nas redes sociais. Nicolas Archanjo Silva, de 21 anos, foi detido no dia 14 do mês passado na região da Vila Curuçá, na zona leste.

A investigação, conduzida por policiais do 67° Distrito Policial, do Jardim Robru, começou após uma denúncia de que o suspeito, conhecido como "monstro da zona leste", divulgava os crimes após praticá-los. A defesa de Nicolas não foi localizada na época pela reportagem. O espaço segue aberto.

Além dos estupros, os latrocínios também subiram na cidade de São Paulo, com três registros em setembro. A alta vai na contramão de uma tendência de queda observada ao longo do ano não só na capital, como principalmente no Estado, que teve inclusive melhora no quadro em setembro.

Entre os casos que contribuíram para a piora do quadro na capital em setembro, está o do barbeiro Renato Damas Schittini Moreira, de 39 anos, morto na zona sul de São Paulo enquanto levava a família para uma festa de aniversário.

Como mostrou o Estadão na época, Renato mexia no porta-malas do carro quando foi abordado. A mulher correu para proteger os filhos, enquanto ele virou-se para o bandido e tentou tirar a aliança. Alvejado à queima-roupa, ele não resistiu aos ferimentos. O ladrão fugiu sem levar a joia.

Os dados oficiais apontam que os roubos, apesar das abordagens violentas como a que resultou na morte de Renato, estão em queda na capital neste ano, inclusive com redução acentuada em setembro (-22%). Os furtos também caíram na cidade (-16,7%) no último mês, assim como os homicídios (-3,8%) e os feminicídios (-42,8%).

Crimes na capital paulista

Homicídios (vítimas): foram 50 registros em setembro, redução de 3,85% ante o mesmo período do ano passado;

Roubos: foram 6,2 mil registros em setembro, redução de 22,01%;

Furtos: foram 18,5 mil registros em setembro, redução de 16,7%;

Estupros: foram 268 registros em setembro, aumento de 4,69%;

Latrocínios (vítimas): foram 3 registros em setembro, ante 2 no mesmo período do ano passado;

Feminicídios: foram 4 registros em setembro, ante 7 no mesmo período do ano passado.

Indicadores no Estado

Homicídios (vítimas): foram 199 registros em setembro, aumento de 1,53% ante o mesmo período do ano passado;

Roubos: foram 9,9 mil registros em setembro, redução de 22,12%;

Furtos: foram 35,3 mil registros em setembro, redução de 25,34%;

Estupros: foram 1.281 registros em setembro, redução de 2,29%;

Latrocínios (vítimas): foram 8 registros em setembro, ante 9 no mesmo período do ano passado;

Feminicídios: foram 18 registros em setembro, ante 15 no mesmo período do ano passado.

Em relação às ocorrências de violência contra a mulher, a Secretaria da Segurança Pública aponta que, somente na capital paulista, há nove Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), das quais sete funcionam 24 horas por dia.

"O atendimento ininterrupto também é oferecido em salas especializadas instaladas em delegacias comuns. Em todo o Estado, são 144 DDMs, sendo 39 funcionando ininterruptamente", acrescenta.

A secretaria destacou, além disso, que o Estado registrou, em setembro, o menor número de roubos em geral para o mês desde 2001, com redução de 22,1% nas ocorrências. "Os registros passaram de 12.766 para 9.942 casos, uma diminuição de 2.824 ocorrências em um ano", aponta.